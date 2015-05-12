عکس دار کردن دفترچه تأمین اجتماعی کودکان بالای دو سال الزامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید حسینی گفت: بیمه شدگان اصلی برای صدور، تمدید و یا تعویض دفترچه درمانی کودکان بالای دو سال در شعب و کارگزاری ها، حتماً یک قطعه عکس برای الصاق به دفترچه درمانی به همراه داشته باشند.

وی افزود: برای پذیرش و بستری کودکان بالای دو سال در بیمارستان ها و مراکز طرف قرار داد سازمان تأمین اجتماعی، ارائه دفترچه درمانی عکس دار الزامی است.

حسینی در خصوص لغو تمام محدودیت های صدور دفترچه برای فرزندان چهارم و به بعد بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: از ۲۹ تیر ماه سال ۹۲ تمام محدودیت ها برای صدور دفترچه درمانی فرزندان چهارم و به بعد بیمه شدگان این سازمان لغو شده است.

وی با بیان اینکه تمام فرزندان ذکور تا سن ۲۲ سالگی با اخذ تعهدنامه کتبی مبنی بر عدم اشتغال به کار از سوی بیمه شده اصلی حائز اخذ شرایط دریافت دفترچه تأمین اجتماعی هستند، خاطر نشان کرد: پس از این سن با ارائه گواهی اشتغال به تحصیل مادامی که به تحصیل می پردازند، مشمول اخذ دریافت دفترچه درمانی هستند.

مدیر کل نامنویسی و حسابهای انفرادی سازمان تأمین اجتماعی گفت: همچنین فرزندان دختر بیمه شدگان تا زمانی که شاغل نبوده و یا ازدواج نکرده باشند، دفترچه درمانی دریافت می کنند.