به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بهزیستی استان زنجان، محمد محمدی قیداری سرپرست بهزیستی افزود: مربی الگوی جایگزین پدر و مادر است و اگر تخصص نداشته باشد اهداف آموزشی و تربیتی کودک محقق نخواهد شد.

سرپرست بهزیستی استان زنجان افزود: مربیان در مهدهای کودک نقش مهم و تأثیرگذاری دارند و تعهد و وظیفه شناسی و مسئولیت پذیری آنها توأم با مهربانی در ساختن نسلی کارآمد و شایسته و پویا حائز اهمیت است.

وی با اشاره به نقش مهد کودک به عنوان نهادی غیر از خانواده که در آموزش هنجارها و ارزش ها به فرزندان دخالت دارند اظهار داشت: تأثیرپذیری کودکان در مهدهای کودک به مراتب بیشتر از خانه و خانواده است و اگر مربیان افرادی آموزش دیده ،کارآمد و متخصص در زمینه تربیت کودکان باشند خواهند توانست به بهترین شکل ممکن کودکان را تربیت کنند.

محمدی قیداری خاطر نشان کرد: با رشد روز افزون تعداد مادران شاغل کودکان بیش از نیمی از روز را در مهد سپری می کنند و رفتارها و الگوهای بسیاری را از این مکان ها کسب می کنند.

وی که در مراسم تجلیل از مربیان مهدهای کودک و به مناسبت روز معلم سخن می گفت تعداد مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی استان زنجان را ۱۶۴باب اعلام کرد و افزود: در حال حاضر ۳۷۳ مربی آموزش دیده در این مهدهای کودک مشغول به کار هستند.