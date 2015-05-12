نرخ بانکی ۱۸ ارز افزایش و قیمت ۱۵ واحد پولی کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۲۸,۵۰۰ ریال، پوند انگلیس با ۳۳۸ ریال افزایش ۴۴,۳۸۳ ریال و یورو با ۲۱ ریال رشد ۳۱,۸۰۵ ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس ۳۰,۵۲۷ ریال، کرون سوئد ۳,۴۳۵ ریال، کرون نروژ ۳,۷۶۹ ریال، کرون دانمارک ۴,۲۶۲ ریال، روپیه هند ۴۴۵ ریال، درهم امارات متحده عربی ۷,۷۶۰ ریال، دینار کویت ۹۴,۴۲۵ ریال، یکصد روپیه پاکستان ۲۸,۰۰۹ ریال، یکصد ین ژاپن ۲۳,۷۱۳ ریال، دلار هنگ کنگ ۳,۶۷۷ریال، ریال عمان ۷۴,۰۶۴ ریال، دلار کانادا ۲۳,۵۷۲ ریال، راند آفریقای جنوبی ۲,۳۶۱ ریال و لیر ترکیه ۱۰,۵۸۰ ریال قیمت خورد.

نرخ روبل روسیه ۵۶۲ ریال، ریال قطر ۷,۸۳۰ ریال، یکصد دینار عراق ۲,۴۴۹ ریال، لیر سوریه ۱۵۱ ریال، دلار استرالیا ۲۲,۵۵۱ ریال، ریال سعودی ۷,۶۰۰ ریال، دینار بحرین ۷۵,۵۴۰ ریال، دلار سنگاپور ۲۱,۲۷۶ ریال، ده روپیه سریلانکا ۲,۱۳۶ ریال، یکصد روپیه نپال ۲۷,۸۶۳ ریال، یکصد درام ارمنستان ۵,۹۲۶ ریال و دینار لیبی ۲۰,۸۰۵ ریال است.

همچنین نرخ یوان چین ۴,۵۸۸ ریال، یکصد بات تایلند ۸۴,۳۴۹ ریال، رینگیت مالزی ۷,۸۵۷ ریال، یک هزار وون کره جنوبی ۲۵,۹۷۸ ریال، یکصد تنگه قزاقستان ۱۵,۳۲۷ ریال، افغانی افغانستان ۴۸۴ ریال، منات آذربایجان ۲۷,۱۵۲ ریال، یک هزار روبل بلاروس ۱,۹۸۱ ریال، سامانی تاجیکستان ۴,۵۳۲ ریال و بولیوار ونزوئلا ۴,۴۸۹ ریال اعلام شد.