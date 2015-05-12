به گزارش خبرگزاری مهر، هم زمان با برگزاری بیست و سومین همایش بین المللی مهندسی مکانیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر، با حضور وزیر نیرو، مهندس چیت چیان، دکتر علی غفاری ریاست انجمن مهندسان مکانیک ایران، مدیرعامل سایپا کاشان و تنی چند از اساتید برجسته مهندسی مکانیک کشور، از دومین کتاب سال مهندسی مکانیک ایران رونمایی شد.

همایش بین المللی مهندسی مکانیک هر ساله توسط انجمن مهندسان مکانیک ایران با مشارکت یکی از دانشگاههای کشور برگزار می شود. همچنین امروز، سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه ۹۴ با افتتاح نمایشگاه جنبی این همایش توسط وزیر نیرو، از دومین کتاب سال مهندسی مکانیک کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر رونمایی شد.

معرفی انجمن مهندسان مکانیک ایران، معرفی مجریان همایش های بین المللی مهندسی مکانیک، معرفی اساتید و مهندسان نمونه و برجسته کشور طی ۲۰ سال گذشته و معرفی کلیه مراکز آموزش عالی مهندسی مکانیک کشور از بخش های اصلی این کتاب هستند. این کتاب به صاحب امتیازی انجمن مهندسان مکانیک ایران برای نخستین بار در اردیبهشت ماه ۱۳۹۲ منتشر شده بود.

به گفته مهدی حبیب الهی، مدیر اجرایی کتاب، بانک اطلاعات شرکتهای فعال در حوزه مهندسی مکانیک در قالب یک لوح فشرده تهیه و ضمیمه کتاب شده است.

وی همچنین افزود: به منظور شفاف سازی، برای نخستین بار گزارش درآمد-هزینه شامل کلیه حمایتها و هزینه های انتشار این کتاب با ذکر دقیق نام شرکتها وسازمانهای حامی از طریق وبسایت کتاب سال مهندسی مکانیک به نشانی www.ismebook.ir اطلاع رسانی خواهد شد.