جوراب هوشمند ویژه دیابتی ها ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شاید شنیده باشید که افراد مبتلا به دیابت همواره در معرض بروز مشکلاتی در ناحیه پاها هستند. این مشکلات بیشتر به دلیل آن است که دیابتی ها حس کمتری در پاهای خود نسبت به سایر اندامهایشان دارند. به همین دلیل این دسته از بیماران به درستی نمی دانند که چه زمانی وزن خود را بر روی دو پا تقسیم کنند تا فشار کمتری به این دو عضو وارد شود.

در نتیجه دردهای مزمنی در این ناحیه احساس می شود که در مراحل پیشرفته تر به قطع انگشت و یا پا منجر می شود.

به تازگی محققان انستیتو تحقیقات سیلیکات فرانهوفر آلمان از فناوری جدیدی رونمایی کرده اند که می توان آن را پایانی بر این نگرانی به حساب آورد. درحقیقت این فناوری چیزی نیست جز جورابهای مجهز به حسگرهای فشار که با استفاده از آنها می توان بهترین توزیع وزن بدن بر روی دو پا را انجام داد.

این جوراب از دو لایه ساخته شده از نوعی ماده سنتزی ریزمنفذردار تشکیل شده که در فضای بین آنها فیلم سیلیکنی فشرده شده ای تعبیه شده است. هر دو روی این فیلم با 40 الکترود انعطاف پذیر عایق از جنس گرافن یا کربن سیاه پوشیده شده است.

آزمایشات صورت گرفته با این جوراب خاص نشان می دهد هرگاه فشار بر روی نقطه ای از پا اعمال شود، سیلیکن موجود در آن نقطه فشرده شده و باریکتر می شود در نتیجه سطح آن نقطه افزایش می یابد. در ادامه سیگنالی از حسگر موجود در جوراب به دستگاه الکترونیکی کوچکی که در بالای آن قرار دارد ارسال می شود که از آن نیز سیگنالی به تلفن همراه هوشمند فرد دیابتی فرستاده شده تا وی متوجه اعمال فشار بیش از حد به نقطه مورد نظر از پا شود.

محققانی که این پروژه را به پیش می برند در تلاش هستند تا نسخه نهایی این جورابها را به گونه ای ارایه کنند که قابل شستشو باشند.