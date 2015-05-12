۱۸۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژه های بخش آب لرستان اختصاص یافت

علی امید سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی امسال ۱۸۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای پروژه های بخش آب استان لرستان اختصاص یافته است.
وی با بیان اینکه اعتبارات بخش آب لرستان طی سال گذشته به صورت ۱۰۰ درصدی تخصیص پیدا کرد ادامه داد: این اقدام با پیگیری های مدیریت ارشد لرستان محقق شده است.
مدیر عامل شرکت آب منطقه ای لرستان ابراز امیدواری کرد که اعتبارات بخش آب استان طی امسال نیز با پیگیری های مدیریت ارشد لرستان و همچنین پیگیری ها در وزارت نیرو به صورت ۱۰۰ درصدی محقق شوند.
سیفی بیان داشت: در صورت تخصیص اعتبارات لازم بیش از پنج هزار هکتار از اراضی کشاورزی دیم لرستان تبدیل به آبی خواهند شد.
وی یادآور شد: هم اکنون هفت سد مخزنی در استان لرستان در دست اجرا است.
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