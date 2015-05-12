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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۱:۵۶

قول رحمانی‌فضلی برای ساماندهی اتباع بیگانه طی ۶ ماه/

نمایندگان سوال کننده از توضیحات وزیر کشور قانع شدند

نمایندگان سوال کننده از توضیحات وزیر کشور قانع شدند

نمایندگان مردم کرمان و رفسنجان در مجلس شورای اسلامی از توضیحات وزیر کشور درخصوص اقدامات این وزارتخانه در ساماندهی اتباع بیگانه قانع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سوال محمدمهدی زاهدی نماینده مردم کرمان و حسین آذین نماینده مردم رفسنجان در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

این سوال در مورد علت حضور صدها هزار اتباع بیگانه غیرمجاز در کشور بود.

وزیر کشور گزارشی از اقدامات این وزارتخانه برای ساماندهی اتباع بیگانه ارائه داد و قول داد ظرف ۶ ماه آینده طرح ساماندهی اتباع بیگانه را اجرا کند.

بدین ترتیب نماینده کرمان از توضیحات وزیر قانع شده و اعلام کرد: منتظر هستیم ظرف ۶ ماه آینده این وعده عملی شود.

کد مطلب 2578895

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