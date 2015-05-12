به گزارش خبرنگار مهر، سعید مدنی در حاشیه مراسم رونمایی از «خط تولید کامیون‌های نسل جدید ولوو در ایران» در جمع خبرنگاران از همکاری جدید سایپا با پژو سیتروئن خبر داد و گفت: برای انعقاد قرارداد با سیتروئن در حال مذاکره هستیم و به نظر می‌رسد تا زمانی که مذاکرات ایران با ۱+۵ به نتیجه نرسد، قرارداد امضا نمی‌شود.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: هر محصولی که بخواهد برای اولین بار در ایران تولید شود، تعداد محدودی از آن به صورت CBU وارد بازار می‌شود تا اقبال مردم نسبت به آن سنجیده شود، این در حالی است که برای تولید مشترک یکی از خودروهای سیتروئن از مدل B۷۳ مذاکره کرده‌ایم.

وی در پاسخ به سئوال مهر مبنی بر اصلاح قرارداد تندر ۹۰ اظهارداشت: مذاکرات در این زمینه با شرکت رنو ادامه دارد و به تدریج در حال نهایی شدن است، این در حالی است که خودروسازی نیسان نیز برای همکاری با ایران اعلام آمادگی کرده و علاقه‌مند به همکاری با سایپا است.

مدنی در خصوص شیوه همکاری ولوو با ایران خاطر نشان کرد: در حال حاضر همکاری به صورت فنی، تامین قطعات و همکاری‌های تکنیکی است، ضمن اینکه به سمت امضای قرارداد جوینت‌ونچر نیز حرکت خواهیم کرد.

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا افزود: ولوو در شرایط فعلی که هنوز تحریم‌ها پابرجا است، همکاری خود را با ایران شروع کرده و یکی از اهداف اصلی این همکاری، ایجاد مرکزی برای صادرات به منطقه است، چرا که باید برای یک بازار چهارصد میلیون نفری برنامه‌ریزی کنیم تا توجیه اقتصادی برای تولید محصولات داشته باشیم.

وی در خصوص تولید کامیون‌های جدید ولوو در ایران خاطر نشان کرد: این کامیون‌ها هم‌اکنون ۱۵ درصد داخلی‌سازی شده‌اند.