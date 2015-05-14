اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، به شرح ذیل است:
خبرگزاری ژاپن : تحریمهای غرب علیه روسیه می تواند ۱۰ میلیارد دلار به روابط اقتصادی ژاپن و روسیه آسیب وارد کند.
رویترز : قیمت جهانی مواد غذایی به پایین ترین میزان خود در ۵ سال اخیر رسیده است.
فایننشال تریبون : سرمایه گذاری در بخش زیر ساخت انرژی ایران تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱۸۰ میلیارد دلار می رسد.
رویترز : سالانه ۱.۳ میلیارد تن غذا که معادل ۳۰ درصد از تولید جهانی است، دورریخته می شود.
آکی پرس : گرجستان به اتحادیه اقتصادی «اورآسیا» پیوست.
بی تی اس : صندوق بین المللی پول اعلام کرد: رشد اقتصادی ضعیف چین می تواند رشد اقتصاد سنگاپور را به زیر ۳ درصد نگه دارد.
فایننشال تریبون : ایران در سال ۱۳۹۴ به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار صادرات تجهیزات نفت و گاز داشته است.
داچ ول : از هر پنج کودک آلمانی یک نفر در معرض خطر فقر قرار دارد که معادل ۲.۱ میلیون دختر و پسر است.
رویترز : بانک مرکزی چین برای سومین بار از ماه نوامبر سال گذشته میلادی تاکنون نرخ بهره بانکی را کاهش داد.
بلومبرگ : آلمان خواستار ماندن یونان در منطقه یورو شد.
رویترز : قرار است اتحادیه اروپا و مکزیک در اواخر سالجاری میلادی بر سر توافق تجارت آزاد مذاکره کنند.
فایننشال تریبون : کشورهای عضو شواری همکاری خلیج فارس برای اعمال «مالیات بر ارزش افرزوده» در منطقه خلیج فارس به توافق رسیدند.
بی بی سی : وزیر دارایی یونان گفت: وضعیت مالی این کشور بسیار وخیم است و تا چند هفته آینده بحران جدیدی وارد این کشور خواهد شد.
آی ام اف : ۴۰ درصد تولید جهانی و دو سوم رشد اقتصاد جهانی در منطقه آسیا رقم می خورد.
یاهو نیوز : بانکهای مرکزی منطقه یورو نسبت به چند سال اخیر، آسیب پذیر تر شده اند.
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