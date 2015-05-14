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۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۰:۲۵

اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت

اقتصاد دنیا در هفته ای که گذشت

مهترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته ای که گذشت، به شرح ذیل است:

خبرگزاری ژاپن : تحریم‌های غرب علیه روسیه می تواند ۱۰ میلیارد دلار به روابط اقتصادی ژاپن و روسیه آسیب وارد کند.

رویترز : قیمت جهانی مواد غذایی به پایین ترین میزان خود در ۵ سال اخیر رسیده است.

فایننشال تریبون : سرمایه گذاری در بخش زیر ساخت انرژی ایران تا سال ۲۰۲۰ میلادی به ۱۸۰ میلیارد دلار می رسد.

رویترز : سالانه ۱.۳ میلیارد تن غذا که معادل ۳۰ درصد از تولید جهانی است، دورریخته می شود.

آکی پرس : گرجستان به اتحادیه اقتصادی «اورآسیا» پیوست.

بی تی اس : صندوق بین المللی پول اعلام کرد: رشد اقتصادی ضعیف چین می تواند رشد اقتصاد سنگاپور را به زیر ۳ درصد نگه دارد.

فایننشال تریبون : ایران در سال ۱۳۹۴ به ارزش ۴۵۰ میلیون دلار صادرات تجهیزات نفت و گاز داشته است.

داچ ول : از هر پنج کودک آلمانی یک نفر در معرض خطر فقر قرار دارد که معادل ۲.۱ میلیون دختر و پسر است.

رویترز : بانک مرکزی چین برای سومین بار از ماه نوامبر سال گذشته میلادی تاکنون نرخ بهره بانکی را کاهش داد.

بلومبرگ : آلمان خواستار ماندن یونان در منطقه یورو شد.

رویترز : قرار است اتحادیه اروپا و مکزیک در اواخر سال‌جاری میلادی بر سر توافق تجارت آزاد مذاکره کنند.

فایننشال تریبون : کشورهای عضو شواری همکاری خلیج فارس برای اعمال «مالیات بر ارزش افرزوده» در منطقه خلیج فارس به توافق رسیدند.

بی بی سی : وزیر دارایی یونان گفت: وضعیت مالی این کشور بسیار وخیم است و تا چند هفته آینده بحران جدیدی وارد این کشور خواهد شد.

آی ام اف : ۴۰ درصد تولید جهانی و دو سوم رشد اقتصاد جهانی در منطقه آسیا رقم می خورد.

یاهو نیوز : بانک‌های مرکزی منطقه یورو نسبت به چند سال اخیر، آسیب پذیر تر شده اند.

کد مطلب 2578910
علیرضا کمندی

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