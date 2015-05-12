معاون آموزش و پرورش نیشابور در گفتگو با مهر بیان کرد: مسابقات چلّه چارانه با موضوع حفظ رباعیات حكیم عمر خیام نیشابوری برای سومین سال متوالی در كشور با شركت دانش‌آموز مقطع ابتدایی پایه اول تا ششم برگزار شد كه در این رقابت ها ۴۰۰ نفر دانش آموز به مرحله شهرستانی راه پیدا كردند.

سید جواد قوامی نژاد گفت: در این رقابت ها تعداد ۴۰ رباعی خیام با مشورت كارشناسان مختلف بررسی و انتخاب شد كه اجرای آن پس از ضبط و تكثیر بر روی سی دی برای خوانش صحیح در اختیار خانواده‌ها و معلم‌ها قرار گرفت.

وی با بیان اینكه داوران این دوره از رقابت ها از بین شاعران، كارشناسان ارشد ادبیات و معلمان ابتدایی انتخاب شدند افزود: ۱۲ داور در ۶ پایه داوری این مسابقات را برعهده داشتند.

وی بیان کرد: در این رقابت ها تعداد ۱۲۰ نفر از برگزیده‌های مدارس مقطع ابتدایی به مرحله نیمه نهایی راه یافتند كه از این تعداد ۴۰ به عنوان برگزیده نهایی معرفی شدند.

وی هدف از برگزاری این دوره از مسابقات را آشنایی دانش‌آموزان با چهره‌ها و دانشمندان بومی به ویژه خیام نیشابوری و همچنین كسب معرفت نسبت به فرهنگ غنی ادبیات فارسی عنوان کرد و افزود: انتظار ما این است كه نیشابور در آینده به قطب ادبی بدل شود.