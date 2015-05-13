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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۳۵

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته

اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

خبرگزاری فرانسه : پاکستان با صندوق بین المللی پول بر سر مسائل مالی به توافق رسید.

یاهو نیوز : رشد اقتصادی آمریکا حکایت از پیشگام بودن این کشور در دنیای اقتصاد و آمارهای پیشرفت اقتصادی در چین نشان دهنده حرکت کند این کشور در روند روبه جلو اقتصاد است.

آی ام اف : ۴۰ درصد تولید جهانی و دو سوم رشد اقتصاد جهانی در منطقه آسیا رقم می خورد.

رویترز : چین برای محاسبه صورتحساب اطلاعات پرداختی خود، معیارهای صندوق بین المللی پول را اتخاذ می کند.

بی بی سی : وزیر دارایی یونان گفت: وضعیت مالی این کشور بسیار وخیم است و تا چند هفته آینده بحران جدیدی وارد این کشور خواهد شد.

فایننشال تریبون : شرکت نفت «شل» حفاری خود را در منطقه «آلاسکا» بعد از سه سال وقفه از سر می گیرد.

رویترز : اعمال یکسری سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن منجر به افزایش نرخ بهره بانکی خواهد شد.

سی ان بی سی : بلاروس برای کاهش نرخ تورم از سیاست «نظارت بر عرضه پول» استفاده می کند.

جی ام ای نیوز : میزان صادرات فیلیپین در ماه مارس ۵.۵۷۶ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۲.۱ درصدی برخوردار شد.

یاهو نیوز : بانک‌های مرکزی منطقه یورو نسبت به چند سال اخیر، آسیب پذیر تر شده اند.

بلومبرگ : تولید صنعتی انگلیس در ماه مارس با افزایش ۰.۵ درصد به بالاترین میزان خود در شش ماه اخیر رسید.

بی بی سی : استرالیا بودجه ای برای حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک تخصیص خواهد داد.

خبرگزاری فرانسه : کویت برای حل مسئله اختلاف بر سر میدان نفتی مشترک با عربستان درخواست حکمیت داد.

کد مطلب 2578915
علیرضا کمندی

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