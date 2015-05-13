اقتصاد دنیا در ۲۴ ساعت گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در ۲۴ ساعت گذشته به شرح ذیل است:

خبرگزاری فرانسه : پاکستان با صندوق بین المللی پول بر سر مسائل مالی به توافق رسید.

یاهو نیوز : رشد اقتصادی آمریکا حکایت از پیشگام بودن این کشور در دنیای اقتصاد و آمارهای پیشرفت اقتصادی در چین نشان دهنده حرکت کند این کشور در روند روبه جلو اقتصاد است.

آی ام اف : ۴۰ درصد تولید جهانی و دو سوم رشد اقتصاد جهانی در منطقه آسیا رقم می خورد.

رویترز : چین برای محاسبه صورتحساب اطلاعات پرداختی خود، معیارهای صندوق بین المللی پول را اتخاذ می کند.

بی بی سی : وزیر دارایی یونان گفت: وضعیت مالی این کشور بسیار وخیم است و تا چند هفته آینده بحران جدیدی وارد این کشور خواهد شد.

فایننشال تریبون : شرکت نفت «شل» حفاری خود را در منطقه «آلاسکا» بعد از سه سال وقفه از سر می گیرد.

رویترز : اعمال یکسری سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن منجر به افزایش نرخ بهره بانکی خواهد شد.

سی ان بی سی : بلاروس برای کاهش نرخ تورم از سیاست «نظارت بر عرضه پول» استفاده می کند.

جی ام ای نیوز : میزان صادرات فیلیپین در ماه مارس ۵.۵۷۶ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از رشد ۲.۱ درصدی برخوردار شد.

یاهو نیوز : بانک‌های مرکزی منطقه یورو نسبت به چند سال اخیر، آسیب پذیر تر شده اند.

بلومبرگ : تولید صنعتی انگلیس در ماه مارس با افزایش ۰.۵ درصد به بالاترین میزان خود در شش ماه اخیر رسید.

بی بی سی : استرالیا بودجه ای برای حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک تخصیص خواهد داد.

خبرگزاری فرانسه : کویت برای حل مسئله اختلاف بر سر میدان نفتی مشترک با عربستان درخواست حکمیت داد.