به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از جدیدترین کتاب حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی با عنوان «شهر مردگان» در خانه موزه شهید بهشتی برگزار شد.

در این مراسم که با استقبال دانشجویان و طلاب و برخی اساتید حوزه و دانشگاه همراه شده بود، از مجموعه مقالات حجت الاسلام والمسلمین سروش محلاتی با محوریت «حقوق اساسی مخالفان» رونمایی شد.

سید محمدرضا حسینی بهشتی، فرزند شهید آیت الله بهشتی در ابتدای این نشست به بیان تجربه‌ای از دوران تدریس در رشته فلسفه پرداخت و گفت: در طول این سال‌هایی که مشغول تدریس بودم، وقتی درس تاریخ فلسفه را مطالعه می‌کردم دریافتی داشتم و آن این بود که به نظرم رسید سابق بر هر دوره‌ای از یک تلاش برای اندیشه جدید، ما با یک دوره‌ای مواجه هستیم که در آن چیزهایی که قبلا بدیهی بودند، از بداهت خارج شده‌اند و افراد را با حیرتی روبرو می‌کند که سرآغاز «پرسش» است؛ در واقع این پرسش جدید واکنشی است به آن حیرت.

وی با اشاره به نظر افلاطون و ارسطو که سرآغاز فلسفه را حیرت می دانند، افزود: فلسفه تا وقتی زنده است که آن حیرت آغازین همچنان باقی بماند و کماکان حکمفرما باشد. در تاریخ فلسفه انگار همیشه اینچنین اتفاقاتی افتاده و دوره‌هایی را سراغ پیدا می‌کنیم که در آنها یک نوع تردید نسبت به آنچه که بطور جاری در اندیشیدن درباره امور متداول شده و حالا دوباره از نو برخاستنی، از نو پرسیدن و از نو برانگیخته شدنی حاصل می‌شود.

بهشتی با تأکید بر اینکه تنها چنین حیرت و از نو برخاستنی، افراد را به چنین تکاپویی وامی‌دارد، تصریح کرد: این تجربه من در حوزه فلسفه بود که چه می‌شود افرادی دست به کارهای بزرگی می‌زنند؟ این که با چندین دهه تلاش و تفکر، تنها یک تجربه عمیق می‌توانسته آنها را به اینچنین حرکتی وادارد. در واقع اصلا اینطور نیست که از روی تفنن، اشتغال و حرفه یک همچنین انگیزه‌ای در انسان ایجاد کند؛ یک یکه خوردن، حیرتی ایجاد می شود و انسان را برای حرکتی بزرگ به پیش می راند.

نگاهی نو به امر بدیهی و خروج از بداهت

عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس ادامه داد: با خواندن این کتاب همان تجربه را در عرصه‌ای دیگر لمس کردم و عمق درگیری به انداره‌ای است که ما را به تکاپو واداشت و آن هم یک تکاپویی که احساس می‌شود خود سرآغاز تکاپویی دیگر است و در ادامه خود محقق و افرادی دیگر به حرکت واداشته می‌شوند. از این جهت این کتاب برای من دربردارنده نکات جدید است.

وی با اشاره به اینکه برخی از این مقالات را قبلا مطالعه کرده، افزود: جمع شدن این مقالات در کنار یک دیگر حسنی دارد که انسان حس می‌کند از زوایای مختلف می‌توان به بررسی یک موضوع پرداخت. موضوعات ارائه شده در این مجموعه مقالات موضوعات نو و جدیدی نیستند، اما از نو دیده شدند و از بداهت خارج و دوباره پرسیده شدند. این دوباره پرسیدن ممکن است وجوهی را آشکار کند که تا کنون آشکار نشده بود.

بهشتی با تقدیر از نویسنده این کتاب برای پاسخگویی به آنچه که ذهن برخی افراد جامعه را درگیر کرده و مساله روز است، گفت: من به آقای سروش محلاتی تبریک می‌گویم چراکه گویی قدم در مسیری گذاشتند که ممکن است تلاش خودشان و دیگران با ثمرات دراز مدتی روبرو شود.

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه «گام برداشتن به پیش در همه مقالات به یک اندازه دیده نمی‌شد» تصریح کرد: در برخی از مقالات این کتاب‌ چند قدم پرشتاب برداشته شده و بعضی جاها محتاطانه رفتار شده. البته من احتیاط علمی در این عرصه را هم کاملا ضروری می‌دانم؛ به این معنا که حالا که به این تلاش و یافتن پاسخ روآوردیم، اولا عجله‌ای در یافتن پاسخ نداشته باشیم و سعی کنیم با همان سنجیدگی و با همان وزنی که این گام‌ها باید برداشته شود، برداشته شود. ثانیا عمیق تر پاسخ دهیم تا باعث رنجیدن عده ای به خاطر احساسی بیان کردن مطالب نشویم.

بیان نواندیشانه

داوود فیرحی، پژوهشگر و مدرس حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران که از دیگر سخنرانان این مراسم بود، با ذکر خاطره ای از نوجوانی خود و مطالعه زندگی نامه خودنوشت آیت الله شهید بهشتی به عنوان تغییر دهنده مسیر زندگی اش، طی سخنانی اظهار کرد: من کتاب «شهر مردگان» را از چند جهت مهم می‌دانم؛ یکی از نکات بسیار مهم این کتاب بارقه‌های سنگین نواندیشانه است که به شکلی بسیار روان بیان شده است. بطوریکه بسیاری از بحث‌های این کتاب قابلیت تفصیل شدن و گسترش دادن را داشتند، اما خیلی ساده و شیوا ارائه شده است.

وی افزود: دومین ویژگی این کتاب به نظر من آن خصلت بسیار مهم خلاصه‌گویی کتاب است؛ همچنین وجود یک نوع حالت نیمه استدلالی در این کتاب، را می‌توان از دیگر ویژگی‌های برجسته آن دانست؛ چراکه بحث‌هایی که معمولا ما امروز داریم به این گونه است که فقهای ما یا فتوا می‌دهند و یا یک بحث تفصیلی مفصلی را شروع می‌کنند. این مباحث عمیق هست ولی گاه مصرف اجتماعی روشن ندارد و اهمیت این کتاب هم درست بر همین اساس است که با وجود اهمیت مساله، مصرف روز دارد و خیلی ساده بیان شده است.

این پژوهشگر علوم و اندیشه سیاسی با اشاره به شیوه نگارش این کتاب نیز گفت: این کتاب پیگیری این موضوع را در حد مطبوعات دنبال می‌کند و سبک نوشتن آن و به روز بودن آن اتفاق بسیار ارزشمندی است که به جای نوشتن کتاب‌های حجیم و زمانبر که معمولا از زمان بیان موضوع مورد بحث خود، دیرتر منتشر می‌شوند، فقهای ما دارند به نوشتن مطالب به روز رو می آورند که پاسخ مسائل را به روز ارائه ‌کنند.

فیرحی در توصیف کلی کتاب نیز گفت: من فکر می‌کنم که هم محتوای کتاب ارزشمند است و نگاه‌هایی نو به مسائلی که مدت‌هاست از ذهن جامعه خارج شده و زنده کردن اینها و ارائه آن به افکار عمومی، و سبک بیانی استدلالی کوتاه، ساده در قالب مقالات کوتاه. خصوصیت این مقالات این است که با اینکه مطلب کوتاه است، هم روان و هم کامل است. همینطور استدلال‌ها نیمه تخصصی و نیمه عمومی هم هست؛ هنر اینگونه نوشتن کمی انسان را به یاد آثار و مقالات برخی از بزرگان مانند شهید مطهری می‌اندازد.

وی در پایان سخنان خود یادآور شد. این گونه کتاب‌ها انسان را به یاد خیزش‌های دهه ۲۰ می‌اندازد که کتاب‌ها کوتاه، اما برنده بودند و معتقدم که حرف‌های مهم همیشه کوتاه هستند. من هم به جامعه طلبگی که به اینگونه مباحث توجه نشان می‌دهند ممنونم و هم از نویسنده ارجمند این متن و فکر می کنم که این کتاب، آغازی برای درخشش‌های بزرگ است.

او همچنین به دیگر کتاب این مولف – سروش محلاتی – یعنی «انتخابات در نظام اسلامی» اشاره کرد که با استقبال دانشجویان و دانشگاهیان مواجه شده است.

توقف ۳۰ سال تألیف کتاب

حجت الاسلام و المسلمین محمد سروش محلاتی، نویسنده کتاب «شهر مردگان» نیز در این مراسم گرامی داشتن یاد و خاطره دکتر بهشتی گفت: اگر چیزی در این آثار وجود داشته باشند، استفاده و بهره‌ایست که از زندگی آن بزرگوار حاصل شده است.

وی با بیان اینکه آنچه را که باید، در کتاب نوشته و در این جلسه در خصوص کتاب صحبت نمی کند، بر یک نکته تاکید کرد و گفت: حقوقی که اسلام برای مردم در نظر گرفته بسیار بسیار زیاد است و من در این کتاب به حقوق مخالفان بر اساس منابع اسلامی پرداختم.

محلاتی با اشاره به سابقه ۳۰ ساله خود در عرصه نویسندگی، گفت: حدود ۱۲ سال قبل اثری از من با عنوان «آزادی، عقل و ایمان» منتشر شد که در زمان انتشار خود، عنوان کتاب سال جمهوری اسلامی را تصاحب کرد و در حوزه علمیه قم هم به عنوان اثر برتر و ممتاز شناخته شد. قبل از آن هم یک کتاب حجیم و وزین از نظر ظاهر، به نام «دین و دولت» از من منتشر شده بود که آن هم با استقبال محافل علمی روبرو شده بود.

این پژوهشگر علوم دینی افزود: ولی از حدود ۱۰ سال قبل این کار را که به آن مشغول بودم و موفقیت‌هایی نیز به دست آورده بودم، قطع کردم و به روش دیگری روی آوردم؛ من حس کردم که دو تغییر را باید در کار خودم بدهم و دادم؛ یکی تغییر محتوایی و یکی هم تغییر شکلی.

گرایش‌های فقه شیعه در حکومت داری

سروش محلاتی در تشریح دلایل این تغییرات به لحاظ محتوایی گفت: وقتی مراجعه می‌کنیم به سابقه فقه شیعه حداقل در ۱۰ قرن آخر آن آثار شیخ مفید بصورت مدون و کامل در اختیار ما وجود دارد. این فقه به لحاظ گرایش اجتماعی و سیاسی گرایش خاصی دارد؛ به دلیل اینکه شیعه چون یک گروه مغلوب و محروم و مظلوم بوده، این شرایط جامعه شیعی، تأثیراتی را بر مباحث فقهی فقهای ما داشته و آن تأثیر این است که فقهای ما دائما از حمایت این جمعیت مظلوم و محروم بحث کردند.

وی درباره گرایش فقه شیعه در آن زمان گفت: بطور کلی یک حمایت از مظلوم در سراسر این موارد دیده می‌شود و این گرایشی است که بر حسب نیاز وجود داشته و یک واقعیتی است که درست هم هست. خب در ادامه انقلاب اسلامی ما به پیروزی رسید و ما از وضع مغلوب به وضع غالب تغییر شرایط دادیم و حکومت در اختیار ما قرار گرفت. به عبارتی اگر دیروز می‌گفتیم که قدرت نداریم و «نمی‌توانیم»، امروز قدرت داریم و «می‌توانیم».

این پژوهشگر علوم دینی ادامه داد: این تغییر یک گرایش جدید فقهی را هم به تناسب خودش به همراه داشت و آن گرایش این بود که حالا باید از این حکومتی که آمده و می‌خواهد اسلام را پیاده کند، حمایت شود.

ماجرای خمیر شدن کتاب سال

محلاتی در ادامه سخنان خود در این مراسم، درباره تغییرات ایجاد کرده در شکل کار خود نیز عنوان کرد: من کتاب دومم را با عنوان «آزادی، عقل و ایمان» به پیشنهاد دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، و زیر نظر آیت‌الله امینی نوشتم که ایشان در تمام مراحل نگارش کتاب ناظر بودند و کلمه به کلمه کتاب را هم می‌خواند و علی رغم اینکه گاهی بحث و گفت‌وگو هم داشتیم، اما اعمال نظر نمی‌کرد و می‌گفت که نویسنده باید حرف خود را بزند.

وی افزود: در ادامه این کتاب را به فردی دیگر دادند که ایشان هم ببیند، اما ایشان از صفحه اول این کتاب شروع به اشکال گرفتن کرد. من نقلی از علامه طباطبایی کرده بودم که ایشان گفته بودند «جوامع اسلامی از آزادی خودشان را محروم کردند و همان وضعی که در شرایط حاکمیت کلیسا در جوامع مسیحی بوده، ما هم به همان اوضاع و احوال مبتلا شدیم و چقدر خوب شد که این مشروطیت آمد و جلوی یک سری از این تندروی‌هایی که در بین متدینین وجود داشت، گرفته شد.» آن آقا گفته بودند که باید این مطالب را حذف کنید. من آن بخش را حذف نکردم و کتاب چاپ شد و مورد استقبال قرار گرفت و در جوایز بسیاری از جمله کتاب سال و کتاب حوزه را به خود اختصاص داد ولی بعد از مدتی، افرادی به بنده مراجعه کردند و گفتند که این کتاب به درد توزیع در جامعه نمی‌خورد و باید خمیر شود.

چرا از فضای مجازی برای نگارش استفاده می کنم؟

وی با اشاره به تجربه دیگری از انتشار کتاب‌های خود نیز گفت: من چند سال یک کاری انجام داده بودم در زمینه حریم خصوصی و حدود ۴ سال برای آن وقت صرف کردم. آن فردی که متولی این کار بود از این کار خوشش نمی‌آمد در دولت سابق و کتاب آماده شده، ارزیابی، اصلاحات و نمایه‌های آن کار شده و من تابستان ۹۰ مقدمه آن را نوشتم، حالا بعد از ۴ سال تازه بخش اول آن منتشر شده است!

محلاتی با اشاره به وضع تألیف و دشواری‌های آن در جامعه گفت: من به این نتیجه رسیده‌ام که باید این شیوه و روش را کنار بگذاریم. ما هر روز یک مسئله‌ای در جامعه مان داریم و می‌آییم همان مسئله را به صورت مختصر و با استفاده از فضای مجازی پاسخ می‌دهیم. در این صورت دیگر یک بحثی مانند «حریم خصوصی» ۴ سال و بیشتر از آن گرد و خاک نمی‌خورد. الان می‌توانی بنویسی و بلافاصله در وبلاگ خود منتشر کنی و هر کسی هم که خواست استفاده کند.

وی ادامه داد: در طول این سال‌ها حدود ۱۰۰ مقاله از من در مطبوعات و فضای مجازی منتشر شده و تا به حال ۳ تا از آنها مجددا به صورت کتاب منتشر شده و فکر می‌کنم که این روش بسیار مفیدتر و موثرتر است و می‌توان نیازهای این دوره و زمان را به صورت سریع‌تر پاسخ داد و همواره در جلساتی که در قم با دوستان دارم بر ورود و استفاده از فضای مجازی برای پاسخ سریع به مسائل روز تاکید دارم.

در ادامه جلسه و بعد از رونمایی از کتاب، پرسش و پاسخ هایی میان حضار و مولف صورت گرفت و محمدرضا بهشتی نیز پیشنهاد داد، کتاب هایی از این دست، قبل از انتشار توسط برخی منتقدان و مخاطبان خاص، مطالعه شود و بعد اشکالات و انتقادات آنها، همراه با پاسخ های مولف در انتهای کتاب چاپ شود تا ابهامات و سوالات کتاب نیز پاسخ داده شده باشد. وی این روش را روش کانت در انتشار کتاب عنوان کرد.

بنابراین گزارش، شهر مردگان، مجموعه ۱۰ مقاله درباره ی حقوق اساسی مخالفان است که توسط انتشارات میراث اهل قلم منتشر شده است.