۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۲:۱۱

تکواندو قهرمانی جهان روسیه؛

عاشورزاده با دو پیروزی به دور چهارم رسید

تکواندوکار کار وزن دوم تیم ملی ایران با دو پیروزی قاطع مقابل رقبای خود به دور چهارم راه يافت.

به گزارش خبرنگار مهر ، بیست و دومین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان صبح امروز با برگزاری رقابتهای وزن دوم مردان آغاز شد که فرزان عاشورزاده با دو پیروزی به دور چهارم راه يافت. وی دور نخست استراحت داشت و سپس "الماز توكتومف" از قرقيزستان را در پايان راند دوم با نتيجه ۱۷ بر سه شکست داد. فرزان در دومين مبارزه خود ۱۴ بر ۶  "چستر پرالتا" از اكوادور را از پیش رو برداشت و به راهی مرحله بعد شد.

این دوره از مسابقات به مدت ۷ روز و در ۸ وزن جهاني با حضور ۸۷۵ تكواندوكار از ۱۳۶ كشور به ميزباني روس‌ها برگزار می شود که تیم ملی کشورمان در بخش مردان در تمامی اوزان و در بخش زنان در ۵ وزن حضور پیدا کرده است

