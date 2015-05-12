اجلاسیه جوانان خزر در نوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا یونسی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه ساماندهی امور جوانان که در سالن شماره دو استانداری برگزار شد، با اشاره به طرح در دست اجرای اجلاسیه جوانان دریای خزر در نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد:این اجلاسیه به صورت یک طرح خام در نهاد ریاست جمهوری در دست بررسی است و محل برگزاری آن نیز در نوشهر اعلام شده که باید این طرح به صورت جدی از سوی مازندران پیگیری شود.

وی با بیان اینکه آینده کشور در دست جوانان است افزود:جوانان ما جزو سرمایه های نظام جمهوری اسلامی هستند که صادقترین و پرتلاش ترین قشر جامعه را تشکیل می دهند و در همه حوزه ها می درخشند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مازندان افزود: در دولت تدبیر و امید اقدامات خوبی در حوزه جوانان صورت گرفته است و در هفته جوان نیز برنامه های خوبی برای برگزاری تدارک دیده شده است که توسط دستگاههای متولی اجرا خواهد شد.

وی گفت: دستورالعملی برای فرمانداران صادر تا برنامه های این هفته در شهرستانها با ریاست فرماندارن برگزار شود و با توجه به این که ۴۳ درصد جمعیت مازندران در روستاها زندگی می کنند ستادی برای برگزاری هفته جوان تشکیل شود.

وی یکی از ضعفهای مازندران را برگزار نشدن کارگاههای آموزشی در حوزه ازدواج برای جوانان برشمرد و افزود: در زمینه برگزاری کارگاههای آموزشی ازدواج بسیار کم کار شده و آمار طلاق بسیار بالا رفته است که با برگزاری آموزش بایدآمار کاهش یابد.

یونسی با اشاره به ۸۰۰ ناجی غریق که در استان وجود داردگفت:این تعداد جوانان استان با عشق و علاقه جان خود را به خطر می اندازندتا نجاتگر جان همنوعان خود باشند.

برگزاری جشنواره های بومی و محلی جوانان

وی خواستار برگزاری جشنواره های بومی و محلی در حوزه جوانان شد و ابراز داشت:در حوزه جوانان انجام هر کاری صرف هزینه نیست بلکه سرمایه گذاری است.

در ادامه این جلسه حبیب حسین زادگان با اشاره به برگزاری برنامه های هفته جوان از ۷ تا ۱۳ خرداد اظهار داشت:اولین جلسه هماهنگی برگزاری برنامه های هفته جوان امروزبه منظور هماهنگی برنامه های این هفته برگزار شد.

مدیر کل ورزش و جوانان مازندران تصریح کرد:در سال گذشته برنامه های هفته جوان با برگزاری برنامه های متنوع فرهنگی اجتماعی به دست آوردهای خوبی در امور جوانان دست یافت.

وی واستار تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان به ریاست فرماندارن در شهرستانها شدو گفت:جشنهای این هفته در شهرها به ریاست شهرداران و روستاها نیز به ریاست دهیاران برگزار گردد

شایان ذکر است برنامه های هفته جوان با شعار جوان باروری و جوان یاوری از ۷ خرداد تا ۱۳ خرداد برگزار می شود.