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۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۹:۲۳

حضور نماینده ایران در کمپ استعدادیابی فدراسیون جهانی تنیس روی میز

حضور نماینده ایران در کمپ استعدادیابی فدراسیون جهانی تنیس روی میز

رادین خیام پینگ‌پنگ‌باز جوانی است که به عنوان یکی از ۶ نماینده قاره آسیا درطرح استعدادیابی فدراسیون جهانی شرکت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون بین‌المللی تنیس روی میز (ITTF) همه ساله برگزار کننده کمپ استعدادیابی است که که با حضور ۱۶ بازیکن برتر جهان در هر یک از بخش‌های دختران و پسران برگزار می‌شود. برای حضور در این کمپ تمرینی سه سهمیه به قاره آسیا برای هر یک از بخش‌های دختران و پسران داده شده است که یکی از آنها به تنیس روی میز ایران اختصاص دارد.

رادین خیام پینگ‌پنگ‌باز جوانی است که به نمایندگی از ایران در این دوره طرح استعدادیابی فدراسیون جهانی شرکت می‌کند. این کمپ تمرینی طی روزهای ۸ تا ۱۴ تیرماه در شانگهای چین برگزار می‌شود.

امیدشمس به عنوان مربی در کنار رادین خیام در این کمپ تمرینی استعدادیابی شرکت می‌کند.

کد مطلب 2578949
زینب حاجی حسینی

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