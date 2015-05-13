به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور درحالی روز جمعه ۲۵ اردیبهشت‌ماه با برگزاری ۸ بازی به پایان می‌رسد که تیم‌های تراکتورسازی تبریز، نفت تهران و سپاهان اصفهان در هفته پایانی این مسابقات برای رسیدن به جام قهرمانی تلاش می‌کنند.

در این بین سپاهان به فکر کسب پنجمین جام قهرمانی و افزایش اختلافش با استقلال، پرسپولیس و فولاد خوزستان است اما تراکتورسازی و نفت تهران که تاکنون موفق به فتح مهمترین جام فوتبال باشگاهی ایران نشده‌اند، برای رسیدن به اولین قهرمانی، انگیزه بالایی دارند.

البته تراکتورسازی در لیگ‌های یازدهم و دوازدهم به مقام نایب قهرمانی دست یافت و فصل پیش هم قهرمان جام حذفی شد ولی برای تکمیل کلکسیون افتخاراتش در فوتبال ایران، نیاز به جام قهرمانی لیگ برتر هم دارد. نفت تهران هم که تنها افتخارش در فوتبال ایران، رسیدن به عنوان سومی لیگ سیزدهم است، برای فتح جام چهاردهم روز سختی را در خانه تراکتورسازی پیش‌رو دارد.

در این بین تیم سپاهان که فصل پیش ضمن از دست دادن قهرمانی، فرصت حضور در آسیا را هم بدست نیاورد، درحالی این هفته میزبان سایپا است که در صورت تساوی تراکتورسازی و نفت، با یک پیروزی شیرین خانگی، طعم شیرین پنجمین قهرمانی‌اش در لیگ برتر را هم خواهد چشید، اتفاقی که سپاهانی‌ها را دست نیافتنی‌تر خواهد کرد. هدایت سپاهان برعهده حسین فرکی است که فصل پیش توانست فولاد را قهرمان لیگ کند و حالا به فکر دومین قهرمانی متوالی در لیگ برتر است.

در حال حاضر سپاهان اصفهان با ۴ قهرمانی بهترین تیم تاریخ ۱۳ دوره لیگ برتر به حساب می‌آید و پس از آن تیم‌های استقلال با ۳ قهرمانی، پرسپولیس و فولاد با دو قهرمانی و تیم‌های پاس تهران، سایپا کرج با یک قهرمانی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

غلامرضا عنایتی با کسب ۳ عنوان آقای گلی در لیگ برتر در صدر این رده‌بندی قرار دارد و کریم انصاریفرد با دو عنوان آقای گلی در رده دوم ایستاده است. سایر آقای گل‌های ادوار لیگ برتر که تنها یک مرتبه موفق به کسب چنین موفقیتی قرار دارند، رده سوم این جدول را به خود اختصاص داده‌اند.

در زیر تاریخچه کامل قهرمانان ادوار مختلف رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های ایران را ملاحظه می‌کنید:

لیگ منطقه‌ای:

۱۳۴۹:

۱- تاج (استقلال)، ۲- پاس تهران و ۳- تاج آبادان

۱۳۵۰:

۱- پرسپولیس، ۲- پاس تهران و ۳- تاج (استقلال)

جام تخت جمشید:

۱۳۵۲:

۱- پرسپولیس، ۲- تاج (استقلال) و ۳- پاس تهران

۱۳۵۳:

۱- تاج (استقلال)، ۲- پرسپولیس و ۳- هما

۱۳۵۴:

۱- پرسپولیس، ۲- هما و ۳- پاس تهران

۱۳۵۵:

۱- پاس تهران، ۲- پرسپولیس و ۳- شهباز

۱۳۵۶:

۱- پاس تهران، ۲- پرسپولیس و ۳- ملوان

۱۳۵۷:

این دوره به علت انقلاب شکوهمند اسلامی ناتمام ماند

لیگ قدس:

۱۳۶۸-۶۹:

۱- استقلال تهران، ۲- پرسپولیس و ۳- ملوان

مسابقات جام آزادگان:

۱۳۷۰:

۱- پاس تهران، ۲- استقلال و ۳- پرسپولیس

۱۳۷۱:

۱- پاس تهران، ۲- پرسپولیس و ۳- تراکتورسازی تبریز

۱۳۷۲:

۱- سایپای تهران، ۲- پرسپولیس و ۳- جنوب اهواز

۱۳۷۳:

۱- سایپا تهران، ۲- استقلال و ۳- پرسپولیس

۱۳۷۴:

۱- پرسپولیس، ۲- بهمن و ۳- استقلال

۱۳۷۵:

۱- پرسپولیس، ۲- بهمن و ۳- سپاهان اصفهان

۱۳۷۶:

۱- استقلال، ۲- پاس تهران، ۳- ذوب‌آهن اصفهان

۷۸ - ۱۳۷۷:

۱- پرسپولیس، ۲- استقلال تهران و ۳- سپاهان اصفهان

۷۹- ۱۳۷۸:

۱- پرسپولیس، ۲- استقلال و ۳ فجرسپاسی شیراز

۸۰ - ۱۳۷۹:

۱- استقلال تهران، ۲- پرسپولیس و ۳- سایپا تهران

لیگ برتر:

۸۱ - ۱۳۸۰:

۱- پرسپولیس، ۲- استقلال تهران ۳- فولاد خوزستان

۸۲ - ۱۳۸۱:

۱- سپاهان اصفهان، ۲- پاس تهران ۳- پرسپولیس

۸۳ - ۱۳۸۲:

۱- پاس تهران، ۲- استقلال تهران ۳- فولاد خوزستان

۸۴ - ۱۳۸۳:

۱- فولاد خوزستان، ۲- ذوب‌آهن اصفهان ۳- استقلال تهران

۸۵ - ۱۳۸۴:

۱- استقلال، ۲- پاس همدان ۳- سایپا کرج

۸۶ - ۱۳۸۵:

۱- سایپای کرج، ۲- استقلال اهواز ۳- پرسپولیس

۸۷ - ۱۳۸۶:

۱- پرسپولیس، ۲- سپاهان اصفهان ۳- صباباتری

۸۸ - ۱۳۸۷:

۱- استقلال، ۲- ذوب‌آهن اصفهان ۳- مس کرمان

۸۹ - ۱۳۸۸:

۱- سپاهان اصفهان، ۲- سپاهان اصفهان ۳- استقلال

۹۰ - ۱۳۸۹:

۱- سپاهان اصفهان، ۲- استقلال تهران ۳- ذوب‌آهن اصفهان

۹۱ - ۱۳۹۰:

۱- سپاهان اصفهان، ۲- تراکتورسازی تبریز ۳- استقلال تهران

۹۲- ۱۳۹۱:

۱- استقلال تهران، ۲- تراکتورسازی تبریز ۳- سپاهان اصفهان

۹۳- ۱۳۹۲:

۱- فولاد خوزستان، ۲- پرسپولیس ۳- نفت تهران

۹۴- ۱۳۹۳:

(از بین تیم‌های تراکتورسازی تبریز، نفت تهران و سپاهان اصفهان یک تیم قهرمان می‌شود)

همچنین اسامی آقای گل‌های ادوار مختلف رقابتهای فوتبال باشگاه‌های ایران به شرح زیر است:

لیگ منطقه‌ای:

۱۳۴۹: حسین کلانی از پرسپولیس با ۷ گل‌زده

۱۳۵۰: حسین کلانی و صفر ایرانپاک هر دو از پرسپولیس با ۱۱ گل‌زده

جام تخت جمشید:

۱۳۵۲: غلامحسین مظلومی از تاج (استقلال) با ۱۵ گل‌زده

۱۳۵۳: غلامحسین مظلومی از تاج (استقلال) و عزیز اسپندار از ملوان با ۱۰ گل‌زده

۱۳۵۴: نادر نورایی از هما با ۱۸ گل‌زده

۱۳۵۵: غلامحسین مظلومی از تاج (استقلال) با ۱۹ گل‌زده

۱۳۵۶: عزیز اسپندار از ملوان بندرانزلی با ۱۶ گل‌زده

۱۳۵۷: حسین فرکی از پاس با ۷ گل‌زده( تا پیش از لغو مسابقات)

لیگ قدس:

۱۳۶۸-۶۹: محمد احمدزاده از ملوان با ۱۶ گل‌زده

مسابقات جام آزادگان:

۱۳۷۰: فرشاد پیوس از پرسپولیس با ۱۱ گل‌زده

۱۳۷۱: جمشید شاه‌محمدی از کشاورز با ۱۱ گل‌زده

۱۳۷۲: عباس سیمکانی از ذوب‌آهن با ۱۷ گل‌زده

۱۳۷۳: فرشاد پیوس از پرسپولیس با ۲۰ گل‌زده

۱۳۷۴: محمد مومنی از پلی اکریل اصفهان با ۱۹ گل‌زده

۱۳۷۵: علی اصغر مدیرروستا از بهمن با ۱۸ گل‌زده

۱۳۷۶: حسین خطیبی از شهرداری تبریز با ۱۵ گل‌زده

۷۸ - ۱۳۷۷: عبدالجلیل گل چشمه از ابومسلم و کورش برمک از تراکتورسازی با ۱۱ گل‌زده

۷۹ - ۱۳۷۸: مهند المهدی از صنعت نفت آبادان با ۱۵ گل‌زده

۸۰ - ۱۳۷۹: رضا صاحبی از ذوب آهن اصفهان با ۱۴ گل‌زده

رقابتهای لیگ برتر:

۸۱ - ۱۳۸۰: غلامرضا عنایتی از ابومسلم با ۱۷ گل‌زده

۸۲ - ۱۳۸۱: ادموند بزیک از سپاهان با ۱۲ گل‌زده

۸۳ - ۱۳۸۲: علی دایی از پرسپولیس با ۱۶ گل‌زده

۸۴ - ۱۳۸۳: غلامرضا عنایتی از استقلال با ۲۰ گل‌زده

۸۵ - ۱۳۸۴: غلامرضا عنایتی از استقلال با ۲۱ گل‌زده

۸۶ - ۱۳۸۵: عرفان اولروم از ابومسلم و مهدی رجب‌زاده از ذوب آهن با ۱۷ گل‌زده

۸۷ - ۱۳۸۶: محسن خلیلی از پرسپولیس و هادی اصغری از راه آهن با ۱۷ گل‌زده

۸۸ - ۱۳۸۷: آرش برهانی از استقلال با ۲۱ گل‌زده

۸۹ - ۱۳۸۸: عمادرضا از سپاهان با ۱۹ گل‌زده

۹۰ - ۱۳۸۹: رضا نوروزی از فولادخوزستان با ۲۴ گل‌زده

۹۱ - ۱۳۹۰: کریم انصاریفرد از سایپا با ۲۱ گل‌زده

۹۲- ۱۳۹۱: سیدجلال رافخاهی از ملوان بندرانزلی با ۱۸ گل‌زده

۹۳- ۱۳۹۲: کریم انصاریفرد از تراکتورسازی تبریز با ۱۴ گل‌زده

۹۴- ۱۳۹۳: ؟؟؟