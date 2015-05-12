به گزارش خبرنگار مهر، آنه محمد کوسه غراوی پیش از ظهر سه شنبه در آئین کلنگ زنگی مسیر جدید راه آهن بندرگز قره تپه، از اختصاص ۴۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل زیرساخت های سایت اینچه برون خبرداد و گفت: تنها درخواست مهم ما تسهیل روند آماده سازی زیرساخت ها از سوی دستگاه های استان است.

وی با بیان این که دنیا به صنعت حمل و نقل به صورت گسترده توجه کرده است، گفت: در دنیای امروز حمل نقل ریلی جایگاه ویژه ای بخصوص در کشورهای توسعه یافته دارد.

وی افزود: حجم مبادلات جهان ۱۷ هزار میلیارد دلار است که ۵۰۰ میلیارد دلار سهم حمل و نقل ریلی آسیا اروپا است.

وی بیان کرد: باید تلاش کنیم ۱۰ درصد از مبادلات سهم ایران شود زیرا در حاضر ۶ کریدور در منطقه وجود دارد که ۳ کریدور در ایران است و باید سهم مبادلات افزایش یابد.

غراوبی بیان کرد: ظرفیت ترانزیت ایران ۱۵ میلیون تن است که ۷ میلیون تن در سرخس و ۳ میلیون تن در اینچه برون است.

وی از تلاش برای افزایش سهم اینچه برون در ترانزیت کشور خبر داد و گفت: ۱۶ هزار شبکه اصلی و فرعی ریلی در کشور داریم که شامل ۲۲ هزار واگن باری و دو هزار و ۶۰۰ واگن مسافری است.

وی بیان کرد: زیرساخت های خوبی در کشور داریم که منطبق بر استانداردهای جهانی است و ریل جدید هم از نظر استاندارد با ریل های بین المللی یکی است.

عضو هیات مدیره راه آهن جمهوری اسلامی گفت: ظرفیت محور شما به ۱۰ میلیون تن می رسد و قرار است مسیر گرمسار اینچه برون هم برقی شود که یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان برای این کار اختصاص یافته است.

وی اضافه کرد: تمام گذرها و معابر این مسیر اصلاح می شود و تا کنون ۴۷۲ کیلومتر از آن بازسازی شده است و مسیر جدید امروز به طول ۳۷ کیلومتر بخش پایانی آن است.

وی بیان کرد: تجار به سه عامل طول مسیر، هزینه مسیر و امین آن اهمیت می دهند و باید با زیرساخت مناسب این نیاز را برآورده کرد.

وی ادامه داد: اعتبارات ما برای استان به طور میانگین ۲۰۰ میلیارد تومان است که ۹۰ میلیارد تومان برای این خط اختصاص یافته است و ۶۰ میلیارد هم برای اینچه برون که در مجموعه ۱۵۰ میلیارد تومان اختصاص یافته است.

عضو هیات مدیره راه آهن جمهوری اسلامی گفت: رام قطار ۴ خطه درجه یک برای مسیر گرگان تهران راه اندازی شده است که تسهیلات خوبی هم دارد.

وی بیان کرد: سال ۹۴ هم رام قطار ریل باس گرگان اینچه برون با هدف جابجایی کارکنان و مسافران انجام می شود.

وی افزود: در صورت فراهم شدن زیرساخت ها قطار توریستی گرگان تهران هم راه اندازی می شود.