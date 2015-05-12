به گزارش خبرگزاری مهر ، سرهنگ شیرانی بزرگ در تشریح این خبر گفت:شب گذشته ماموران راهور منطقه ۲۱ شهر تهران هنگام كنترل وضعیت تردد در جاده قدیم کرج،تقاطع گلها به یك دستگاه کامیون ایویکو مشکوک شده و پس از استعلام شماره پلاک این خودرو دریافتند،دارای بیش از یک میلیون تومان خلافی پرداخت نشده است.

وی اظهار داشت:طبق قانون در صورتی كه مبلغ جریمه خودرویی به ۱ میلیون تومان برسد پلیس راهنمایی و رانندگی مراتب را به مالك خودرو اعلام و چنانچه ظرف مدت یك ماه از تاریخ ابلاغ، مالك خودرو نسبت به پرداخت جریمه اقدام نكند، خودرو توقیف و از تردد آن جلوگیری خواهد شد.

سرهنگ شیرانی افزود:‌با استعلام پلاك خودرو مشخص شد خودرو در مجموع دارای ۵ میلیون و ۳۳۵هزار تومان خلافی بوده و این مقدار جریمه تاکنون پرداخت نشده است كه به موجب قانون خودرو توقیف و روانه پاركینگ شد.