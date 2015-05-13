سالانه ۱.۳ میلیارد تن غذا دور ریخته می شود/۸۰۰ میلیون گرسنه

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ها نشان می دهد که اتلاف مواد غذایی به یک معضل بزرگ اقتصادی تبدیل شده است و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که غذای مازاد به جای این که دور ریخته شود به افراد گرسنه تعلق می گیرد.

کاهش اتلاف مواد غذایی باعث بهبود امنیت غذایی خواهد شد. عواقب منفی از بین رفتن و اتلاف میزان قابل توجهی از مواد غذایی متوجه امنیت غذایی، تغذیه، استفاده از منابع طبیعی و محیط زیست خواهد شد.

از بین رفتن مواد غذایی و تبدیل آن به زباله به لحاظ اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی به عنوان معضلی بزرگ در جهان مطرح می شود.

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) سال گذشته طی بیانیه ای اعلام کرد که سالانه ۱.۳ میلیارد تن مواد غذایی یعنی تقریبا ۳۰ درصد از تولید جهانی، به هدر می رود.

نهادهای سازمان ملل معتقدند که این عدد، تامین کننده نیازهای غذایی حداقل ۸۰۰ میلیون گرسنه در جهان است.

برای مبارزه با این مشکل، مقامات دولتی باید تخمین بهتری از میزان اتلاف مواد غذایی خود داشته باشند و تاثیر اقتصادی اتلاف مواد غذایی را در کشور خود مورد پژوهش قرار دهند.