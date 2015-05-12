«فیلم‌ شهر» برای دانشجویان رایگان شد/ نقد «پریدن از ارتفاع کم»

به گزارش خبرگزاری مهر، پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر امتیاز ویژه ای را برای استفاده دانشجویان و هنرجویان سینما از فیلم‌های این جشنواره قائل شده است به این ترتیب که، این قشر از تماشاگران می‌توانند به صورت رایگان به تماشای فیلم های حاضر در این دوره از جشنواره بنشینند. این امکانات شامل استفاده آزاد دانشجویان و هنرجویان سینما از کارگاه های آموزشی و سمپوزیوم های بین المللی جشنواره خواهد شد.

نمایش ۱۵ فیلم سینمایی اکران نشده، نمایش فیلم های کوتاه، مستند و ویدیویی، برپایی جلسات نقد و بررسی فیلم های سینمایی با حضور منتقدان و نویسندگان سینمایی، برپایی پنج سمپوزیوم بین المللی با شرکت هنرمندان و اساتید سینمایی دیگر کشورها، همچنین، برپایی کارگاه های آموزشی با حضور اساتید و سینماگران داخلی از جمله برنامه های این دوره جشنواره بین المللی «فیلم شهر» است.

پنجمین جشنواره بین المللی «فیلم شهر» توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از ۳ تا ۱۲خردادماه به دبیری سیاوش حقیقی برگزار می شود.

نقد و بررسی «پریدن از ارتفاع کم» در خانه هنرمندان

خبر دیگر اینکه فیلم سینمایی «پریدن از ارتفاع کم» روز پنج شنبه ۲۴ اردیبهشت ماه ساعت ۱۷ در خانه هنرمندان نمایش داده می شود و پس از آن جلسه نقد و بررسی این فیلم سینمایی برگزار می شود.

این مراسم با حضور حامد رجبی نویسنده و کارگردان، مجید برزگر تهیه کننده و نگار جواهریان بازیگر این فیلم برپا خواهد شد و محسن آزرم نیز به عنوان منتقد جلسه، این فیلم را مورد نقد و بررسی قرار می دهد. فیلم سینمایی «پریدن از ارتفاع کم» داستان زنی حامله به نام نهال است که ناگهان می فهمد که جنین در شکمش مرده است، سکوت می کند و تصمیم می گیرد از این ماجرا به کسی چیزی نگوید.

نگار جواهریان، رامبد جوان، محمود بهروزیان، مهر آل آقا، صدف احمدی، سعید اشتیاقی، شفق شکری، افشین لیاقت، علی‌اکبر مددی مهر، امیرحسین آصفی و ژیلا دایی از جمله بازیگران فیلم سینمایی «پریدن از ارتفاع کم» هستند.

این فیلم سینمایی هم اکنون در گروه سینمایی هنر و تجربه در حال اکران است.