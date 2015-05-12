شاپور مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تخلف برخی فروشندگان مبنی بر عدم ارائه فاکتور به مشتریان و یا عدم درج کد اقتصادی در فاکتورهای ارائه شده گفت: برای که افرادی مرتکب این تخلف شوند حتما پرونده اقتصادی تشکیل شده و با آنها برابر قانون برخورد می شود.

وی علت عدم ارائه فاکتور فروش به مشتریان و یا عدم درج کد اقتصادی فروشندگان در فاکتورهای ارائه شده را فرار مالیاتی دانست و گفت: این افراد برای فرار از پرداخت مالیات دست به این اقدام می زنند، لذا مشتریان باید در هنگام خرید به این موضع توجه کرده و حتما فاکتور با کد اقتصادی را از فروشنده بخواهند.

معاون تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه تاکید کرد: براساس ماده ۷۲ قانون نظام صنفی، که اتحادیه ها ملزم به ابلاغ آن به فروشندگان کالا و خدمات هستند، آمده است که ارائه و عرضه هر نوع کالا باید با فاکتور مندرج به کد اقتصادی صورت گیرد.

وی هم‌چنین بر مشخص بودن سود کالای معامله شدن در خرید و فروش ها تاکید کرد و گفت: هم‌چنین اصناف ملزمند در صورت درخواست مشتری فاکتور خرید اولیه کالا را برای مشخص شدن میزان سود دریافتی خود به او ارائه کنند.

اصناف ملزم به نصب اتیکت و برچسب بر روی کالا هستند

مظفری بر درج قیمت کالاها بر روی آنها توسط اتیکت و برچسب نیز تاکید کرد و گفت: قیمت ها و درصد سود مشخص شده برای هر کالا توسط اتحادیه و صنف مربوطه مشخص شده و فروشندگان کالا و خدمات ملزم به رعایت آن و درج قیمت ها در محل کسب هستند.

وی تصریح کرد: فرم درصد فروش نیز در زمان ارائه جواز کسب به اصناف و اتحادیه ها ابلاغ می شود.

معاون تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه یادآور شد: چنانچه صنفی فاکتور فروش کالا یا خدمات مندرج به کد اقتصادی و ممهور به مهر فروشگاه را به مشتری ارائه نکند برابر قانون جزو تخلف گرانفروشی محسوب و به تناسب تخلف رخ داده و دفعات تخلف، بین دو تا پنج برابر مبلغ فاکتور جریمه خواهد شد.

وی شماره پیامک ۳۰۰۰۹۶۵۱ را نیز برای اعلام گزارشات، تخلفات و شکایات مردمی اعلام کرد و گفت: چنانچه تخلفی در این زمینه وجود دارد، مردم می توانند شکایت خود را به شماره پیامک مذکور اعلام و منتظر رسیدگی به آن باشند.

مظفری، افزود: بازرسین و گشت های تعزیرات حکومتی پس از اعلام مردمی و در اولین فرصت در محل بروز تخلف حاضر و به موضوع رسیدگی خواهند کرد.

معاون تعزیرات حکومتی استان کرمانشاه از آماده باش گشت های سیار تعزیرات خبرداد و گفت: مردم می توانند به پایگاه های سیار تعزیرات حکومتی نیز مراجعه و نسبت به گزارش و اعلام تخلفات احتمالی اقدام کنند.

وی افزود: همواره دستگاه های نظارتی استان نیز، بازار را نظارت و رصد می کنند اما این خود مردم هستند که بهترین ناظر بر بازار خواهند بود و چنانچه مردم در این زمینه ها همکاری لازم را با دستگاه های نظارتی داشته باشند امیدوار به کاهش بروز تخلفاتی از این دست خواهیم بود.