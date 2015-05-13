  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۸:۲۸

رییس انجمن هنرمندان سفالگر:

دوسالانه سفالگری دیگر چهارسالانه شده است

دوسالانه سفالگری دیگر چهارسالانه شده است

هنرمند سرامیست با گلایه از وجود خلأ شدید در حوزه بودجه انجمن‌های هنری، از به تأخیر افتادن برگزاری بی‌ینال سفالگری انتقاد کرد.

بهزاد اژدری هنرمند سرامیست در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کارهای تازه‌اش اینگونه اظهار کرد: در حال تولید مجموعه جدیدم برای برگزاری یک نمایشگاه هستم. این مرحله از کار با تکمیل کردن برخی از آثار، رو به اتمام است و نمایشگاه جدیدم در داخل یا خارج از کشور برگزار خواهد شد.

وی افزود: این مجموعه سرامیکی شامل ۲۴ اثر است که آنها را با تم و سوژه‌های ایرانی و محوریت روانشناسی و اجتماعی ساخته‌ام. ابعاد مجسمه‌ها نیز حدودا از ۵۰ تا ۹۰ سانتی متر است.

رییس انجمن هنرمندان سفالگر ایران درباره وضعیت این انجمن نیز گفت: خانه هنرمندان قول داده بود ساختمان جدیدی را در اختیار انجمن‌ها از جمله انجمن سفال قرار دهد. من بیمار بودم و در دو جلسه اخیر انجمن حضور نداشتم اما از واگذاری واحدی به ما خبری نیست.

اژدری تأکید کرد: امسال خبر خاصی در انجمن نیست و باید هیات مدیره جدید تشکیل شود چرا که مدت دوره قبلی به پایان رسیده و همین روزها فراخوانی منتشر می‌شود تا هیات مدیره جدید انتخاب شوند.

وی در پایان تصریح کرد: انجمن‌ها برای فعالیت به بودجه نیاز دارند اما در این زمینه خلا شدیدی حس می‌شود. از وقت بی‌ینال سفالگری نیز گذشته و گویا به به چهارسالانه تبدیل شده است! متاسفانه وقتی دولت‌ها عوض می‌شوند، سیستم همه چیز به هم می‌خورد و بودجه هم غالبا کافی نیست و همواره اتفاقی هست که نظم تاریخ تقویمی بی‌ینال‌ها از هم بپاشد.

کد مطلب 2578978

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها