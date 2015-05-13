دوسالانه سفالگری دیگر چهارسالانه شده است

بهزاد اژدری هنرمند سرامیست در گفتگو با خبرنگار مهر درباره کارهای تازهاش اینگونه اظهار کرد: در حال تولید مجموعه جدیدم برای برگزاری یک نمایشگاه هستم. این مرحله از کار با تکمیل کردن برخی از آثار، رو به اتمام است و نمایشگاه جدیدم در داخل یا خارج از کشور برگزار خواهد شد.
وی افزود: این مجموعه سرامیکی شامل ۲۴ اثر است که آنها را با تم و سوژههای ایرانی و محوریت روانشناسی و اجتماعی ساختهام. ابعاد مجسمهها نیز حدودا از ۵۰ تا ۹۰ سانتی متر است.
رییس انجمن هنرمندان سفالگر ایران درباره وضعیت این انجمن نیز گفت: خانه هنرمندان قول داده بود ساختمان جدیدی را در اختیار انجمنها از جمله انجمن سفال قرار دهد. من بیمار بودم و در دو جلسه اخیر انجمن حضور نداشتم اما از واگذاری واحدی به ما خبری نیست.
اژدری تأکید کرد: امسال خبر خاصی در انجمن نیست و باید هیات مدیره جدید تشکیل شود چرا که مدت دوره قبلی به پایان رسیده و همین روزها فراخوانی منتشر میشود تا هیات مدیره جدید انتخاب شوند.
وی در پایان تصریح کرد: انجمنها برای فعالیت به بودجه نیاز دارند اما در این زمینه خلا شدیدی حس میشود. از وقت بیینال سفالگری نیز گذشته و گویا به به چهارسالانه تبدیل شده است! متاسفانه وقتی دولتها عوض میشوند، سیستم همه چیز به هم میخورد و بودجه هم غالبا کافی نیست و همواره اتفاقی هست که نظم تاریخ تقویمی بیینالها از هم بپاشد.
نظر شما