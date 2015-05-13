حکم اعدام شیخ نمر بسیار ظالمانه است/ تشدید ناامنی در عربستان

آیت الله سید محمد غروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه به نقل از اخبار، دادگاه عربستان اعلام کرده که ۲۴ اردیبهشت‌ماه حکم اعدام شیخ نمر را اجرا می‌کند، اظهار کرد: حکم اعدام این عالم شیعی توسط دادگاه عربستان بسار ظالمانه است.

وی ادامه داد: اگر آل سعود و حکام آن سرعقل باشند نباید به هیچ وجه این حکم را اجرا کنند، زیرا مشکلات امنیتی فراوانی برای حکومت خودشان ایجاد می‌کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه اگر دادگاه عربستان این حکم را عملی کند شیعیان و محبان اهل بیت(ع) ساکت نمی‌مانند، افزود: امروزه با توجه به حمله نظامی به یمن، آل سعود مورد خشم بسیاری از کشورهای دنیا، منطقه و بویژه مسلمانان قرار گرفته است و با عملی کردن حکم اعدام شیخ نمر نا امنی‌های زیادی برای خود ایجاد می‌کند.

آیت الله غروی تصریح کرد: اگر عربستان سعودی برای حکومت ظالمانه خویش به دنبال مصلحت اندیشی باشد نباید این اقدام را عملی کند و هر چه زودتر دست از جنایات خویش بردارد.

وی با تأکید بر اینکه جنایات حکومت عربستان نتیجه‌ای نخواهد داشت، ابراز کرد: علمای جهان اسلام باید اقدامات حکومت عربستان و حکم اعدام شیخ نمر را محکوم کنند.

عضو هیئت امنای بنیاد ملی نخبگان گفت: مجامع بین المللی نیز باید این اقدام را محکوم کنند، اگر چه طرفدار ظالم هستند اما حداقل برای حفظ ظاهر خویش باید در مورد حکومت عربستان و جنایات مختلف این کشور تصمیم قاطعی بگیرند.

آیت الله غروی در پایان گفت: همه مسلمانان و به خصوص شیعیان باید اقدام عربستان مبنی بر حکم اعدام شیخ نمر را محکوم کنند و نگذارند اعدام وی تحقق پیدا کند.