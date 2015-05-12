به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، پیش از ظهر امروز پس از بازدید و افتتاح چند پروژه صنعتی در شهرک صنعتی یزد،‌ به شهرستان اشکذر در ۱۵ کیلومتری مرکز استان سفر کرد و در آنجا از مجتمع کارخانجات کاشی و سرامیک ارگ ارغوان بهره برداری کرد.

این واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری ۳۳۶ میلیارد ریال و با ظرفیت تولید سالانه شش میلیون و ۳۰۰ هزار مترمربع کاشی و سرامیک مورد بهره برداری قرار گرفته است.

این واحد بزرگ صنعتی برای بیش از ۲۵۰ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی خواهد کرد.

معاون اول رئیس جمهور و وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین از واحد تولید لیلیان بازدید کردند و از نزدیک در جریان روند تولید پتو در این واحد تولیدی قرار گرفتند.

این واحد هم‌اکنون با راه‌اندازی خط تولید پتوی راشل برای نخستین بار در خاورمیانه، برای ۲۰۰ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده است.