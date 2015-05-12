به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران با حضور نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه حجت الاسلام والمسلمین علی محمدی و با حضور اصحاب رسانه پیش از ظهر امروز سه شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه برگزار شد.

نشست خبری این دوره از مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران، به عنوان بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین علی محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و رئیس ستاد عالی مسابقات، همچنین حجت الاسلام سیدمصطفی حسینی، رئیس مرکز امور قرآنی این سازمان و دبیر ستاد برگزاری مسابقات بین المللی برگزارشد.

محمدی گفت: قرآن کریم یک کتاب جهانی و مخصوص مسلمین نیست. بعضی ها فکر می کنند آن فقط هدایتگر مومنین است اما قرآن کریم برای همه انسانها و کل بشریت است. خداوند قرآن را ذکری برای عالمین و تذکر و یادآور برای همه جهانیان معرفی کرده است. خدای متعال قرآن را نازل کرد تا همه بشریت را انذار و راهنمایی و هدایت کند. قرآن کریم کتاب هدایت بخش همه بشریت و انسنها است. قرآن کریم کتاب رحمت و بشارت و سعادت برای مسلمین و همه بشریت است.

وی افزود: بنابراین قرآن کتابی برای همه بشریت و سعادت بخش همه انسانهاست که علاقه مند باشند از رهنمودها و تذکرات قرآن استفاده کنند. قرآن پرچم و نشان امت اسلامی است. باید به این پرچم و نشان امت اسلامی افتخار کند. دشمنی دشمنان به این جهت است که ایران اسلامی این نشان اصلی که قرآن کریم است را به دست گرفته است. بعضی کشورها منابع نفت و گاز و ساختمانهای برافراشته و برجهای بلند را نشان افتخار خود می دانند درحالی که مشابه آنها در کشورهای دیگر وجود دارد اما قرآن کریم سرمایه ای است که کمتر کشوری در دست دارد. پیمبراسلام(ص) فرمود: کسی که خادم قرآن است پرچمدار اسلام است یعنی کسی که واقعاً به قرآن عمل می کند.

محمدی تصریح رد: امیرالمومنین(ع) آخرین سفارشی که به فرزندانش و به همه کسانی که فرمود سفارشم به شما برسد می کند مراقب باشید برای عمل به قرآن دیگران بر شما سبقت نگیرند. اگر مسلمانان به قرآن عمل می کردند هم خوشبختی و سعادت دنیا و هم خوشبختی و سعادت آخرت را می داشتند. اما متأسفانه اینطوری نیست.

وی افزود: یکی از زمینه های عمل به قرآن برگزاری همین مسابقات قرآن است. در سایه سار این امر مبارک ملت عزیز ایران و جامعه قرآنی با آیات نورانی قرآن انس و الفت بیشتری پیدا می کنند. قرآن دستور داده که قرآن را با قوت بگیرید و از آن استفاده کنید. انجام این مسابقات یکی از اجرای این دستور قرآنی است. دشمنان اسلام و استکبار جهانی به سرکردگی امریکا و رژیم صهیونیستی یکی از مهمترین اهداف شومشان برهم زدن اتحاد امت اسلامی است. قرآن بیش از۱۴ قرن به ما تذکر داده که هم وحدت داشته باشیم و هم از تفرقه بپرهیزیم. واعتصموا باحبل الله جمیعاً و لاتفرقوا. شعار این دوره مسابقات هم همین آیه است. در این کلام قرآن هم امر و هم نهی کرده است. امر به اتحاد و دحدت و همدلی و همزبانی کرده است مسلمانان با هم متحد باشید هم نهی کرده بین شما تفرقه و جدایی نیفتد و لاتفرقوا.

رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: قرآن تذکر می دهد که یار و یاور ظالم و مستکبرین نباشیم. الان انسانها و زنان و کودکان بی گناه در یمن و جاهای دیگر کشته می شوند و استکبار جهانی به آن افتخار می کند متأسفانه برخی کشورهای اسلامی و در رأس آن آل سعود هم از آنها پشتیبانی می کند و یاور کافرین و مستکبرین شده اند. آل سعود نقشش به عنوان خادمین حرمین شریفین جابه جا شده است و به قرآنی که در مکه و مدینه نازل شده است عمل نمی کند. به جای خدمت به مظلوم و مسلمین یار و یاور استکبار جهانی یعنی امریکا و صهیونیستها شده اند و از بیت المال مسلمین برای کشتن مسلمانان استفاده می کنند.

محمدی تصریح کرد: استکبار حتی نمی گذارد ایران اسلامی برای بیماران و مجروحان یمنی غذا و دارو ارسال کند و نفاق آنها در برابر رویدادن همین اتفاق در کشور خودشان یا یکی از کشورهای غربی معلوم است زیرا اگر این اتفاق در آنجا می افتد شورای امنیت سازمان ملل به سرعت مهاجمان را محکوم می کرد و از آسیب دیدگان پشتیبانی و حمایت می کرد. همه این مصیبت ها در اثر غفلت به آموزه های قرآن کریم است. ما مفتخریم که به رهبری امام خمینی(ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حامی و پشتیبان مظلومان جهان هستیم و از آنها حمایت می کنیم. امیدوارم خدای متعال عنایت کند از این نعمت بزرگ الهی یعنی قرآن کریم استفاده کرده و آن را بشناسیم و به آن عمل کنیم که عمل به قرآن کریم سعادت دنیا و آخرت ما را در پی دارد.

محمدی درمورد برگزاری این دوره از مسابقات گفت: سی و دومین دوره مسابقات قرآن کریم یکی از دستاوردهای نظام اسلامی است و یکی از عوامل اتحاد امت اسلامی و مقابله با توطئه دشمنان اسلام برای ایجاد تفرقه است. توجه فوق العاده به مطالبات مقام معظم رهبری که جامعه قرآنی با مشرف شدنشان به محضر ایشان هر ساله از محضر ایشان بهره مند می شوند تدبر در قرآن و توجه به سبک زندگی اسلامی و عمل به قرآن را تأکید کرده اند و خود این مسابقات زمینه ای برای این منظور و دستیابی به حیات طیبه قرآنی است.

وی افزود: برگزاری این مسابقات یکی از عوامل رشد معنویت و نورانیت قرآن در جامعه اسلامی است و یکی از وظایف و تکالیف ماست. مقام معظم رهبری یکی از برنامه های اصلی برای مسئولان کشور را ترویج فرهنگ قرآن ذکر کرده اند و برگزاری این مسابقات به این امر کمک می کند.

محمدی یادآورشد: سی و دومین دوره بین المللی قرآن کریم در دو رشته حفظ و قرائت قرآن برگزار می شود. افتتاحیه آن در آستانه بعثت پیامبر(ص) یعنی جمعه ۲۵ اردیبهشت است و با حضور ریاست محترم جمهور دکتر روحانی برگزار می شود و تا ۳۱ اردیبهشت ادامه دارد. اختتامیه هم یک خرداد است. آخرین برنامه ما شنبه ۲ خرداد دیدار با مقام معظم رهبری است. ۸۶ کشور اعلام آمادگی کرده اند که پس از تأیید ۷۵ کشور در مسابقات حضور یافته اند. بیش از ۱۲۰ نفر از حفاظ و قراء که مورد تأیید قرار گرفته اند شرکت دارند. در رشته قرائت آقای دانش از استان یزد و در رشته حفظ آقای رجبی از استان خراسان رضوی از جمهوری اسلامی ایران شرکت دارند.

وی افزود: ۱۰ داور خارجی و ۱۲ داور ایرانی و ۳ نفر هم به عنوان هیئت رئیسه و راهنمای قراء و ناظر فنی مسابقات حضور دارند. در جنب برگزاری مسابقات هم برنامه های ویژه ای برگزار می کنیم. از جمله برگزاری کارگاه های آوزشی قرآن کریم برای عموم، برگزاری محافل انس با قرآن در شهرستانها و مراکز استانهای مختلف کشور، اجرای برنامه های ابتهال و مدیحه سرایی و اجرای ۴۰ قرائت فاخر توسط ۴۰ قاری ممتازو بین المللی، همچنین برپایی خیمه های معرفت با موضوعات سبک زندگی اسلامی و مشاوره خانواده ها و پرسش و پاسخهای مذهبی و اعتقادی با حضور کارشناسان خبره، همچنین برنامه هاییویژه برای میهمانان مدعو و بازدید از باغ موزه دفاع مقدس و تشرف در حرم حضرت امام خمینی(ره) و دیدار با مقام معظم رهبری ازجمله اینهاست.

تجلیل از خادمان و فعالان قرآنی و برگزاری نمایشگاه قرآنی و ارائه محصولات قرآنی و برگزاری همایش بین المللی پژوهشهای قرآنی با همکاری سایر نهادهای قرآنی و دستگاه های علمی فرهنگی قرآنی از جمله مرکز علوم و معارف قرآن کریم در ۳۱ اردیبهشت برگزار می کنیم.

۷۰۰ اثر داخلی و خارجی شامل کتاب و مقاله و پایان نامه و طرح پژوهش به دبیرخانه این همایش رسیده است. به لحاظ کیفی برنامه های پژوهشی امسال از کیفیت بسیار بالایی برخوردارند.

گفتنی است، سی و دومین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن جمهوری اسلامی ایران در آستانه مبعث پیامبر اکرم (ص) و با هدف ترویج فرهنگ و معارف قرآنی و بهره‌مندی از ظرفیت عظیم قرآن کریم در وحدت و همگرایی اسلامی در جهان اسلام برگزار خواهد شد.

این مسابقات از ۲۵ اردیبهشت‌ماه در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی آغاز و تا دوم خردادماه ادامه خواهد داشت.