به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو پیش از ظهر سه شنبه، در آئین کلنگ زنگی مسیر راه آهن بندرگز قره تپه، گفت: منطقه آزاد اینچه برون هم شامل بخش صنعت کشاورزی و تجاری است و در افق توسعه استان هم این بخش به عنوان یک شاخص مهم دیده شده است.

صادقلو با اشاره به تدوین سند جامع چشم انداز استان، گفت: سند امنیتی استان هم تدوین شده است و در آن گلستان به عنوان ایرانی کوچک است و همگرایی را به عنوان یک سند توسعه در آن در نظر گرفته ایم.

وی افزود: راه آهن شمال با همت شبانه روزی مسئولان راه آهن جمهوری اسلامی ایران بازسازی شد و 37 کیلومتر باقی مانده آن نیز امروز کلنگ زنی شد.

وی بیان کرد: با تکمیل این مسیر سرعت و امنیت حمل و نقل ریلی شمال افزایش یافته و کاهش هزینه را نیز در بر خواهد داشت.

صادقلو با بیان این که کریدور ریلی در گلستان یکی از زیرساخت های اصلی توسعه استان است، گفت: باید برای رسیدن به توسعه هم ریل باری و هم ریل مسافری را توسعه دهیم.

استاندار گلستان بر لزوم افزایش تناژ راه آهن شمال از یک و نیم به 10 میلیون تن تاکید کرد و گفت: مردم نیز راه آهن را امن ترین وسیله جابجایی می دانند و به همین دلیل باید این راه را توسعه دهیم.

وی بیان کرد: مسیر ریلی داخل استان هم از نوکنده تا کلاله احداث می شود تا حمل و نقل بار و مسافر را بتوان از این طریق در استان رونق داد.

صادقلو گفت: تلاش داریم آشوراده، راه آهن مشهد گرگان و زه کشی زمین های کشاورزی را در سال جاری کلید بزنیم.

وی همچنین از آغاز مطالعات احداث بزرگراه نوکنده آشخانه خبرداد و گفت: پس از پایان مطالعات مراحل اجرایی آن آغاز خواهد شد.

وی بندرگز را یکی از شهرهای استراتژیک استان دانست و گفت: این بندر در گذشته جایگاه مهمی داشته و تلاش می کنیم با استفاده از ظرفیت گردشگری و حمل نقل این شهر، آن را دوباره احیا کنیم.

استاندار گلستان ادامه داد: 20 میلیارد تومان هم برای ساماندهی سواحل استان اختصاص یافته است.

وی بیان کرد: باید طرح جامع ساماندهی سواحل استان را برنامه ریزی و تدوین کنیم و مراقب باشیم سواحل استان به سرنوشت استان های مازندران و گیلان تبدیل نشوند.

وی اضافه کرد: با سه استان شمالی در حال تدوین طرحی برای ایجاد راه آهن سریع السیر در حاشیه خزر هستیم.