به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در حاشیه بازدید از نمایشگاه کتاب در جمع خبرنگاران گفت: کتاب ابزار مهم برای انتقال تجربه و فراگیری است و وسیله لازم و مهمی است برای فرهنگ کشور و کسانی که اهل کتاب هستند، ارزش کتاب را می‌دانند.

وی افزود: اگرچه برگزاری نمایشگاه کتاب زحمت فراوانی دارد، اما آثار خوبی بر جای خواهد گذاشت و ثمره و پاداشش را مسئولان خواهند گرفت.

رئیس دستگاه قضا گفت: باید مساله کتاب را در خانواده و ملت ترویج کنیم، چرا که ملتی که با کتاب آشنا باشد، ضعیف نمی‌شود.

آیت الله لاریجانی نمایشگاه امسال را بهتر از سال گذشته ارزیابی کرد و افزود : من پیش از این روزی ۱۶ ساعت کار علمی و مطالعه می‌کردم؛ اما کار اجرایی کمی ساعت مطالعه را پایین آورده است و اگر فرصت کنم، مطالعه خواهم کرد.