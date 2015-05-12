به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و امور بين الملل استانداری هرمزگان، جاسم جادری در دیدار با معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان در امور نفت و گاز با اشاره به روابط تاریخی دو کشور همسایه ایران و ترکمنستان، عنوان کرد: ایران و ترکمنستان همواره روابط مناسبی با یکدیگر داشته اند که تعمیق و توسعه این روابط در بخش های مختلف به سود دو کشور خواهد بود.

وی به ظرفیت ها و نقش مهم استان هرمزگان در تجارت و اقتصاد ایران اشاره کرد و افزود: ظرفیت های دریایی و بندری، شیلاتی، صنعتی و معدنی از قابلیت های این استان محسوب می شوند و در زمینه صادرات و واردات کالا نیز هرمزگان دارای موقعیت برجسته و بسیار مهمی در کشور است.

استاندار هرمزگان با بیان اینکه هرمزگان از اهمیتی استراتژیک برخوردار است، تصریح کرد: ۷۰ درصد واردات و صادرات کشور از طریق استان هرمزگان انجام می شود و بندرعباس نیز پایتخت اقتصادی ایران لقب گرفته است.

جادری خاطرنشان کرد: برخورداری از شش منطقه ویژه اقتصادی، دو بندر بزرگ شهید رجایی و باهنر، ۱۴ جزیره، همسایگی با پنج کشور حاشیه خلیج فارس و سواحل طولانی از جمله مزیت های استان هرمزگان محسوب می شوند و همچنین هرمزگان در حال حاضر دارای دو منطقه آزاد است و در آینده نیز در شرق و غرب این استان، یعنی در شهرستان های جاسک و پارسیان نیز دو منطقه آزاد تجاری و اقتصادی دیگر ایجاد می شود.

وی با اشاره به برخورداری استان هرمزگان از شش فرودگاه و ظرفیت حمل و نقل ۴۰ میلیون تن کالا از طریق راه آهن این استان، اظهار داشت: با توجه به تمامی این شرایط هرمزگان می تواند محوری برای ارتباط کشور ترکمنستان با خلیج فارس و آب های آزاد و همچنین ترانزیت و حمل و نقل کالا به این کشور با توجه به ظرفیت های بندری و ریلی باشد.

امیدواریم شاهد تحولی بزرگ در روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان باشیم

شایان ذکر است؛ بای مراد خوجه محمد‌اف معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان در امور نفت و گاز نیز در این دیدار ضمن قدردانی از استاندار هرمزگان، به روابط خوب و حسنه دو کشور و امضا ۱۹ سند همکاری دوجانبه اشاره کرد و بیان داشت: ترکمنستان براساس حسن همجواری به دنبال ارتقاء همکاری‌های اقتصادی با جمهوری اسلامی ایران است.

وی ادامه داد: پیشرفتهای ایران در عرصه نفت و گاز منحصر به فرد است و ترکمنستان نیز آماده ارتقای سطح همکاری های اقتصادی با ایران است که امیدواریم با امضای اسناد همکاری شاهد تحولی بزرگ در سطح روابط اقتصادی ایران و ترکمنستان باشیم.

معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان در امور نفت و گاز افزود: ما خواستار تبادل تجربه در امور نفت و گاز میان دو کشور هستیم و امیدواریم با توافقهای انجام شده شاهد گامهای موثری در این زمینه باشیم که استان هرمزگان نیز می تواند در این زمینه نقش آفرین باشد.

معاون رئیس کابینه وزرای ترکمنستان در امور نفت و گاز به همراه سفیر ترکمنستان در ایران در سفر به هرمزگان از بخشی از ظرفیت های تجاری و اقتصادی این استان از جمله منطقه ویژه کشتی سازی و صنایع فراساحل ایران بازدید کرد.