گام بلند تکواندو کاران البرزی در راه کسب مدالهای خوشرنگ

زهرا افتخاری نایب رئیس هیات تکواندو البرز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه ۵ تکواندو کار منتخب البرزی در این رقابتها حضور دارند، اظهار کرد: ۸۷۵ تکواندو کار از ۱۳۶ کشور جهان در این رقابت ها حضور دارند.

وی در ادامه گفت: ورزشکاران در این دوره از مسابقات برای کسب بالاترین امتیاز و تصاحب مدال طلای جهان تلاش می کنند.

افتخاری در ادامه بیان کرد: شهر چليابينسك روسیه شاهد برگزاری یکی از بهترین دوره های رقابتی خواهد بود و ما امیدواریم تکواندو کارانمان با دست پر به کشور باز گردند.

به گفته نایب رییس هیئت تکواندو این رقابتها به مدت یک هفته انجام می شود، وی اضافه کرد: این رقابتهای دارای گرید ۱۲ برای رنکینگ المپیک است که نفر اول ۱۲۰ امتیاز، نفر دوم ۷۲ امتیاز و نفرات سوم ۴۳.۲۰ امتیاز در راه کسب سهمیه المپیک دریافت خواهند کرد.

مربی البرزی هدایت تیم ملی تکواندو را بعهده دارد

افتخاری ادامه داد: نفرات تا رتبه های خیلی پایین تر نیز امتیازاتی دریافت خواهند کرد که در روند مسابقات آتی آنها بی اثر نخواهد بود. تکواندوکارانی که به کسب پیروزی، امتیاز سهمیه المپیک را دریافت کنند و حتی ورزشکارانی که فقط در این مسابقات شرکت داشته باشند نیز امتیازاتی دریافت خواهند کرد.

به عنوان مثال نفرات پنجم ۲۵.۹۲ امتیاز، نفرات نهم ۱۸.۱۴ امتیاز، نفرات هفدهم ۱۲.۷۰ امتیاز، نفرات سی و سوم ۸.۸۹ امتیاز و نفرات شصت و پنجم نیز ۶.۲۲ امتیاز بدست خواهند آورد.

وی در ادامه با تشکر از زحمات مربیان و داروان داخلی، مینو مداح و آزاده یاسایی مربیان البرزی را به ترتیب به عنوان سرمربی و مربی هدایت تیم ملی تکواندو معرفی کرد.

این مسئول گفت: تکواندو کاران تیم ایران نامدار و و پرتوان هستند و با وجود سه نماینده از بخش بانوان و همچنین دو نماینده از بخش آقایان، امید ما برای کسب افتخارات جهانی بسیار زیاد است.

به گفته زهرا افتخاری، اکرم خدابنده کاپیتان تیم اعزامی ایران تاکنون موفق به کسب ۴ مدال طلا و ۳ نقره بین المللی شده است که گردن آویز نقره قهرمانی آسیا و اینچئون را نیز در کارنامه دارد.

حضور تکواندو کاران صاحب نام در تیم ملی ایران در مسابقات جهانی روسیه

همچنین کیمیا علیزاده با ۵ مدال طلا و یک نقره در رده سني نوجوانان و بزرگسالان مدال طلاي قهرماني نوجوانان جهان در سال ۲۰۱۴ و مدال طلاي المپيك نوجوانان ۲۰۱۴ را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.

وی همچنین افزود: هانیه اخلاقی صاحب مدال طلای قهرمانی نوجوانان آسیا و محمد کاظمی دارنده مدال نقره قهرماني نوجوانان جهان در سال ۲۰۱۰ که دارنده مدال طلای ارتش‌های جهان ۲۰۱۴ است، تیم ایران را در این دوره از مسابقات همراهی می کنند.

این مسئول اضافه کرد: امید دیگر مدال آوری کشور مهدی خدابخشی است که تعداد مدالهای بین المللی او به ۱۳ مدال طلا، ۵ نقره و ۲ برنزمی رسد و افتخاراتی چون مدال طلاي ارتش‌هاي جهان در سال ۲۰۱۲، مدال طلاي قهرمانی آسيا در سال ۲۰۱۴، مدال طلای بازيهای آسيايي اينچئون در سال ۲۰۱۴، مدال برنز جام جهانی و ۲ مدال طلا و يك نقره گرندپريسدر سال ۲۰۱۴ را در کارنامه دارد.