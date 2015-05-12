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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۱۵

یک پلنگ در شهرستان لارستان تلف شد

یک پلنگ در شهرستان لارستان تلف شد

شیراز- یک قلاده پلنگ در شهرستان لارستان فارس بر اثر فرو افتادن در آب انبار تلف شد.

مدیرکل محیط زیست استان فارس در این رابطه به خبرنگار مهر گفت: یک پلنگ نر حدودا هفت یا هشت ساله که برای خوردن آب به یکی از آب انبارهای شهرستان لارستان رفته بود به درون آب افتاده و خفه شده است.

حسینعلی ابراهیمی کرانامی ادامه داد: لاشه این پلنگ روز گذشته پیدا شده و احتمال می رود روزهای قبل به درون این آب انبار افتاده شده باشد.

وی ادامه داد: تلف شدن این پلنگ نشان می دهد که خشکسالی در حال فشار آوردن به زیستمندان است و برای یافتن آب مجبور می شوند زیستگاه خود را ترک کنند و از آنجایی که پراکنش این حیوانات در سطح استان زیاد است نمی توان برای آنها آبشخور ایجاد کرد.

مدیرکل محیط زیست استان فارس عنوان کرد: از طرفی تلف شدن این پلنگ نشان می دهد که این گونه در سراسر استان فارس پراکنده شده است.

کد مطلب 2579041

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