به گزارش خبرگزاری مهر، درحالی که دانشمندان معتقدند فرآیند کوتاه شدن کوهستانهای مرتفع زمین به واسطه فرسایش ناشی از وزش باد و بارشهای متنوع در عرض میلیونها سال طول می کشد اما حالا وقوع زمین لرزه نپال موجب شده تا این اتفاق تنها در عرض اندک زمانی آن هم به اندازه ۱.۵ متر صورت گیرد!

دانشمندان مرکز هوافضای آلمان با استفاده از داده های به دست آمده از ماهواره Sentinel-۱a متوجه کوتاه تر شدن رشته کوههای هیمالیا شده اند.

دانشمندان این اتفاق را در نوع خود حیرت انگیز توصیف کرده اند زیرا در طولانی مدت صفحه تکتونیک شامل هند در حال فشار آوردن به اوراسیا (آسیا و اروپا) است که در نتیجه این فرآیند هیمالیا مرتفع تر می شود اما پس از زمین لرزه نپال که کشته های فراوانی برجای گذاشت، این ارتفاعات ۱.۵ متر کوتاه تر شده است.

در همین حال مشخص شده که مناطقی از اطراف کاتماندو، پایتخت نپال به همان اندازه که هیمالیا کوتاه شده، مرتفع تر شده است.

درحال حاضر جمع آوری اطلاعات بیشتر در دستور کار دانشمندان زمین شناس قرار دارد تا به درستی معلوم شود که آیا این زمین لرزه تأثیری در ارتفاع اورست به عنوان مرتفع ترین قله جهان داشته است یا نه؟