قرآن کریم برای همه اقشار جامعه دستور زندگی ارائه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر‏، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر سه شنبه در دیدار تعدادی از کارمندان وزارت کشور با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم اظهار داشت: کسانی در دسته صدق و راستگویی قرار دارند که به خدا و پیامبر گرامی اسلام(ص) ایمان داشته و لحظه‌ای در ایمان به خدا و رسول خدا شک نداشته باشند.

وی یادآور شد: کسانی که با جان و مالشان برای نظام کمک می‌کنند و عقیده به حفظ نظام دارند، دارای صداقت و راستگویی هستند.

استاد برجسته حوزه ادامه داد: خداوند برای همه اقشار و گروه‌ها برنامه زندگی ارائه داده و در قرآن برای همه طبقات دستورالعمل ذکر کرده اما قرآن کریم نیاز به فهم بالایی نیاز دارد تا بتوان مفهوم آن را متوجه شد.

آیت الله علوی گرگانی در بخش دیگری از سخنان خود افزود: مصداق کسانی که در ایمان به خدا و رسول گرامی اسلام شک داشتند آنهایی هستند که در زمان انقلاب عده‌ای در خیابان‌ها شعار مرگ بر فلان می‌دادند اما بعدها دیده شد که در مقابل امام راحل جبهه گرفتند و فریب دشمن را خوردند.

وی خطاب به افراد حاضر در جلسه اظهار داشت: کار شما بسیار سخت است و لازم است از خداوند بسیار طلب کمک کنید تا در مسیر حق و حقیقت محفوظ بمانید.

این مرجع تقلید ادامه داد: در حفظ نظام و ولایت کوتاهی نکنید و بدانید خداوند ثواب کار شما را می‌دهد.