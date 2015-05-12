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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵

حجت الاسلام تقوی:

حقوق بشر مقابل ظلم به مردم یمن سکوت کرده است

حقوق بشر مقابل ظلم به مردم یمن سکوت کرده است

کلاردشت - رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور گفت: حقوق بشر در مقابل ظلمی که به مردم مظلوم یمن شده سکوت کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید رضا تقوی ظهر سه شنبه در مراسمی بمناسبت شهادت حضرت امام موسی بن جعفر (ع) با محکوم کردن جنایات آل سعود در یمن گفت: مردم بیگناه این کشور توسط سعودی ها کشته می شود اما حقوق بشر در مقابل این وقابع سکوت کرده است.

وی اظهار داشت: یکسری از آدمها را با دلارهای عربستان و طرح های آمریکا آموزش می دهند و برای آدمکشی به کشورهای عراق و یمن می فرستند زیرا می خواهند اسلام رابدنام کنند.

وی اظهار داشت: دشمنان در حال ویران کردن تمام آثار فرهنگی در یمن و کشورهای دیگر هستند و اکنون حقوق بشر هیچ حرفی نزده و حمایت نیز می کنند.

حجت الاسلام تقوی از آمریکا به عنوان دشمن درجه یک مسلمین نام برد و گفت: درست است که در حال مذاکره هستیم ولی باید بر اساس خط قرمز رهبری و ولایت عمل کنیم و گول محبتهای آنان را نخوریم.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور، در بخشی از سخنانش با اشاره به اینکه، جامعه انسانی نیازهای مختلف مانند مادی و معنوی دارد و نیازهای مادی بر نیازهای معنوی مقدم است گفت: معاد انسان با معاش انسان در ارتباط است.

وی تصریح کرد: اگر بخواهیم به نیازهای عادی و مادی توجه کنیم کافی نیست و باید به عقل و روح انسان توجه کنیم.

وی با اشاره به اینکه برنامه های ماهواره و فیلمهای مخرب روح انسان را آسیب می زند گفت: متاسفانه برخی خانواده ها در این زمینه حساسیت نشان نمی دهند در حالیکه باید به روح خود وجه کنند.

حجت الاسلام تقوی یادآور شد: باید به نیازهای معنوی اسنانی توجه کرد و به مسائل روحی اهمیت داد زیرا جامعه به آن نیاز دارد.

 

 

 

کد مطلب 2579074

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