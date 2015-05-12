به گزارش خبرگزاری مهر، نشست «بررسی و تحلیل تأثیر جایزه فارابی در رشد پژوهش‌های اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها» روز گذشته ۲۱ اردیبهشت با حضور دکتر نعمت‌الله موسی‌پور، دبیر علمی شش دوره جشنواره بین المللی فارابی، دکتر سیدعبدالامیر نبوی، معاون پژوهشی و آموزشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی و دکتر خسرو باقری، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در سالن برگزیدگان بیست‌ و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برگزار شد.

استادان حاضر در این نشست با بررسی روند هفت دوره گذشته جشنواره بین‌المللی فارابی امکان و اهمیت تشکیل شبکه گسترده عالمان علوم انسانی و شکل گیری زمینه هاس گفت‌و‌گو و ارتباط میان آنها از طریق این جشنواره را خاطرنشان کردند.

در ابتدا، نبوی با اشاره به لزوم شکل گیری جشنواره فارابی در حوزه علوم انسانی و تاریخچه این جشنواره بین المللی گفت: با دو هدف بخش بین الملل جشنواره شکل گرفت؛ نخست اینکه از اسلام شناسان و ایران شناسان برجسته تقدیر شود و دوم، شکل گیری مقایسه بین تحقیقات این حوزه در داخل و خارج و کمرنگ کردن فاصله کیفی بین آنها بود.

وی افزود: هدف از برگزاری جشنواره بین المللی فارابی شناسایی و تقدیر از محققان برای شکل گیری شبکه مهمی از عالمان علوم اجتماعی و انسانی بود که بتوانند با هم گفت و گو کنند. یعنی، آنچه در جامعه علمی ما وجود ندارد.

در ادامه موسی‌پور با بیان وضعیت ایران در زمان شکل گیری جشنواره فارابی، انتظار از علوم انسانی را ساخت علمی بومی و برخاسته از وضعیت ایران دانست و بیان کرد: در چنین فضایی، ایجاد مشوق هایی برای تحقیقات علوم انسانی لازم بود تا جشنواره فارابی تاسیس شود و گفت و گو را در جهان بین عالمان محقق کند.

موسی‌پور با برشمردن ویژگی های این جشنواره تشریح کرد: جشنواره ادواری، بین المللی، شفاف در داوری، عدالت در ارزیابی ها و جامع است. همچنین جشنواره فارابی به دنبال الگوسازی مثلا در زمینه اخلاق پژوهش و مساله مالکیت معنوی بوده و هست.

باقری در ادامه نشست با بیان اینکه علوم انسانی در کشور فقیر و ضعیف است به اهمیت حمایت از حوزه علمی برای توسعه اشاره و خاطرنشان کرد: اعلام برنده کار خطیری است زیرا علوم انسانی با سایر رشته هایی مانند ریاضی و فیزیک و ... متفاوت است و با جامعه ارتباط دارد. از سوی دیگر، بخشی از علوم انسانی در کشور ما در فضای تقابل با غرب در حال رشد است، در نتیجه گاهی اوقات تحقیقات جهت و سویه اشتباهی پیدا می کند. اعتقاد دارند رشد علوم انسانی ایران در گرو نفی علوم غربی است در حالی‌که به نظر من این نقطه‌نظر اشتباه و زاییده فضای سیاسی است. این در حالی است که علوم انسانی باید در پیوند و تعامل با سایر علوم باشد.

وی با تاکید بر انتخاب آثار در جشنواره فارابی بر اساس آزادی فکری در جامعه گفت: محصولات فارابی باید نماینده آزادی از تلاش های فکری در جامعه و برون دادهایی اصیل باشد. هم چنین در فضای علوم انسانی صورت بندی خطرناکی وجود دارد و ما شاخصی برای تعیین میزان صحت و اعتبار پژوهش ها و آثار نداریم البته اهل فن و با بررسی تصادفی می توان این مساله را تشخیص داد. نشدنی نیست اما کار دشواری است.

موسی پور با اشاره به بررسی متون دو رشته اسلام‌شناسی و ایران‌شناسی در بخش بین‌الملل این جشنواره گفت: متون ترجمه شده اسلام‌شناسی در این بخش پذیرفته نمی‌شود بلکه اصل اثر بررسی می شود و اگر اصل متن پذیرفته شد، مترجم هم در کنار نویسنده اثر به جشنواره دعوت می‌شود.

وی با تاکید بر شفافیت و دقت در فرآیند داوری آثار بیان کرد: اثر راه‌یافته به داوری در جشنواره بین‌المللی فارابی فارغ از افراد و پدید‌آورنده بررسی می‌شوند اما در بخش آثار معرفی فرد و همه آثار او اولویت دارد. در این بخش رضایت فرد هم شرط است و مثلاً مرحوم دکتر محمدابراهیم باستانی‌پاریزی، در دو دوره از پذیرفتن جایزه فارابی امتناع ورزید و آن را نپذیرفت.

نبوی با بیان اینکه جشنواره بین المللی فارابی آیینه تا حدودی شفاف وضعیت علوم انسانی و اجتماعی کشور است، تاکید کرد: وقتی کمیت‌گرایی لجام‌گسیخته در حوزه آموزش عالی حاکم ‌شد باید انتظار پژوهش‌های کم‌عمق و سطحی را نیز داشت. البته روند بررسی در جشنواره فارابی به گونه‌ای است که بیشتر آثار رسیده که دارای وجه پژوهشی مناسبی نیستند، از گردونه بررسی خارج می شوند. بحث بهبود جشنواره فارابی تا حدودی تحت تاثیر سیاست های حوزه آموزش عالی کشور است.

وی با اشاره به نقش دولت در سامان دادن به پژوهش‌ها گفت: دولت به معنای وسیع کلمه خود یکی از مصرف‌کنندگان و نیازمندان این پژوهش‌هاست و در همین حال با سیاست‌های خود به کم‌عمق شدن پژوهش‌ها دامن می‌زند. به عنوان مثال، بالاترین تعداد آثار رسیده به جشنواره هفتم ثبت شده است در حالی که در بیشتر گروه‌های پژوهشی اثری به مقام اول و در برخی گروه ها حتی مقام دوم دست نیافت.

باقری در بیان علل فقر در حوزه علوم انسانی گفت: فقر علوم انسانی به دلیل جزیره‌ای بودن آن است. اقبال کشورهای مستعمره در این بود که توانستند در دوره استعمارشان از سوی کشورهای اروپایی، زبان انگلیسی خود را تقویت کنند در حالی‌که این امر هنوز در بین برخی از نویسندگان ما دیده نمی‌شود و تا وقتی کتاب، صرفاً به زبان فارسی نگاشته می‌شود تنها، مصرف‌کننده و خواننده ایرانی دارد و به این دلیل تبادل افکار با سایر اندیشمندان جهان صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: فارابی باید ایستگاهی برای محقق باشد و او را به ایستگاه های بعدی برساند و به این شکل بخشی از توسعه علوم انسانی شکل می گیرد. در حال حاضر، تک افتادگی استادان آفت بزرگی است که می تواند به عنوان مساله بررسی شود و باید به صورت حلقه پژوهشی انجام شود. باید جایزه محوری را کم کرده و به راه های دیگر بیاندیشیم.

نبوی نیز با اشاره به وضعیت کنونی پژوهش در کشور تاکید کرد: جشنواره تلاش دارد تا پژوهش شکل گیرد. اکنون، در حوزه آموزش عالی و دانشگاه مساله ای داریم که با رفع آن می توان جشنواره را ارتقا داد. این مساله آموزشگاه بودن دانشگاه هاست. به عبارت دیگر، دانشگاه پژوهشگاه نیست.

در پایان موسی‌پور با بیان استقبال از هر ایده ای برای بهبود جشنواره، کیفیت پژوهش در کشور را پایین ارزیابی و اظهار کرد: در فرآیند کار جشنواره تجدیدنظر باید صورت گیرد و جشنواره تلاش می کند تا بازنگری و بر اساس فرآیند عمل کار کند. فارابی یکی از ضروت های اقدام در علوم انسانی است ضمن اینکه باید به بهبود آن هم پرداخت.