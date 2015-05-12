به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد جمشیدی ظهر سه شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی شهرستان بروجرد به روند اجرای پروژه چهار خطه بروجرد - اراک اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته شش کیلومتر از این پروژه تا هتفه دولت به بهره برداری می رسد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه جزء مصوبات سفر هیئت دولت به لرستان بوده است عنوان کرد: تا کنون دو قطعه از این پروژه به بهره برداری رسیده است.

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان بروجرد شرایط جوی نامساعد و همچنین کمبود اعتبارات را از جمله عوامل عدم تکمیل پروژه چهار خطه بروجرد - اراک برشمرد و تصریح کرد: در مجموع ۱۱ کیلومتر از این پروژه باقی مانده که بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته شش کیلومتر از آن طی هفته دولت به بهره برداری می رسد.

جمشیدی یادآور شد: همچنین در صورت تامین اعتبار ما بقی این ۱۱ کیلومتر نیز تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی بر ضرورت تخصیص اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه چهار خطه بروجرد - اراک تاکید کرد و گفت: در مجموع تا کنون تنها حدود ۳۰ درصد اعتبارات مصوب این پروژه تخصیص یافته است.