به گزارش خبرنگار مهر، حمید چیت چیان امروز در مراسم آغاز به کار بیست وسومین همایش مهندسی برق در تشریح مهمترین سیاست های روی میز صنعت برق ایران در سال جاری، گفت: کاهش تلفات، افزایش بهره وری و راندمان شبکه تولید، انتقال و توزیع برق مهمترین سناریوهای در دست اجرا است.

وزیر نیرو با اعلام اینکه سال گذشته در راستای اجرای این سیاست کلان تلفات شبکه برق کشور از ۱۵ به حدود ۱۲.۵ درصد کاهش یافت، تصریح کرد: پیش بینی می شود در صورت اجرای طرح‌های در دست اجرا این تلفات تا مهر ماه سال جاری به حدود ۱۰ درصد کاهش یابد.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با اشاره به وضعیت بد اقتصاد صنعت برق کشور، تبیین کرد: از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها شرایط اقتصادی بسیار بدی به صنعت برق تحمیل شد و سرمایه گذاری جدید در نیروگاه های جدید کاهش یافت که زنگ خطر جدی است.

این مقام مسئول با اشاره به برنامه ریزی به منظور آغاز ساخت ۱۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی در سال جاری، بیان کرد: بر این اساس ظرفیت تولید برق از نیروگاه های بخاری حدود هفت هزار و ۳۰۰ مگاوات برآورد شده است.

چیت چیان با بیان اینکه مهمترین مزیت احداث نیروگاه های بخاری استفاده از سوخت و انرژی مازاد نیروگاه های گازی است، تاکید کرد: واحدهای بخار نیروگاه های برق نیاز به تامین سوخت مایع و گاز طبیعی ندارند و از سوخت مازاد نیروگاه های گازی استفاده می کنند.

وزیر نیرو همچنین از برنامه تولید نسل جدید توربین های گازی در نیروگاه های برق کشور خبر داد و افزود: علاوه بر این طراحی و احداث نیروگاه های تولید پراکنده و مقیاس کوچک هم از دیگر برنامه های اولویت دار افزایش ظرفیت تولید برق با ارتقای راندمان تولید انرژی است.

این عضو کابینه دولت تاکید کرد: تلفات شبکه انتقال و توزیع کاهش می یابد و وقتی مولد برق در نقطه مصرف است، استفاده از حرارت در سرمایش و گرمایش امکان پذیر شده و راندمان این نیروگاه‌ها از ۳۸ درصد به حدود ۸۵ درصد ارتقا می‌یابد.

وی با اشاره به حرکت جهان به سمت تولید انرژی های پاک، تجدید پذیر و کاهش تولید گازهای گلخانه ای، تبیین کرد: سیاست کلان انرژی ایران هم باید به سمت این سیاست جهانی حرکت کند زیرا در غیر این صورت از سال ۲۰۲۰ میلادی مقرراتی حاکم خواهد شد که کشورهایی که گاز گلخانه ای را بیش از حد مجاز تولید کنند، باید جریمه بدهند و اگر امروز این مشکل را حل نکنیم، فردا باید هزینه‌های گزافی بپردازیم.

این مقام مسئول از هشومند سازی شبکه برق هم به عنوان یک طرح استراتژیک صنعت برق کشور یاد کرد و گفت: مدیریت پیک بار مصرف، رصد میزان کاهش تلفات و افزایش راندمان از دستاوردهای هوشمند سازی شبکه برق خواهد بود.

چیت چیان در خصوص برنامه اصلاح اقتصاد صنعت برق هم توضیح داد: تا اسفند ماه سال گذشته قیمت فروش برق حدود ۵۰ تومان به ازای هر کیلووات ساعت بود که هم اکنون قیمت آن تا سقف ۵۶ تومان افزایش یافته است.

وزیر نیرو ادامه داد: از این میزان ۱۰۲ ریال از این قیمت صرف پرداخت یارانه ها و وارد خزانه دولت می شود و کمتر از ۴۶۰ ریال درآمد فروش هر کیلووات ساعت برق است.

این عضو کابینه دولت با تاکید بر اینکه قیمت برق در ایران یک و چهاردهم سنت است، خاطرنشان کرد: در هیچ جای جهان چنین قیمتی برای برق وجود ندارد و این مشکل مانع توسعه صنعت برق و سرمایه گذاری جدید و تامین و نگهداری صنعت برق شده است.

وی درباره توسعه تجارت برق کشور هم تصریح کرد: در شرایط فعلی برق ایران به کشورهای ترکیه، عراق، افغانستان و پاکستان صادر می شود و با جمهوری آذربایجان و ارمنستان تبادل برق و انرژی برقرار است.

چیت چیان با بیان اینکه هم اکنون ایران به هاب تولید برق منطقه خاورمیانه تبدیل شده است، اظهار داشت: به زوید صادرات برق ایران به کشورهای فراتر از منطقه هم آغاز می شود.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه در شرایط فعلی ظرفیت تولید برق ایران از مرز ۷۳ هزار مگاوات عبور کرده است، خاطرنشان کرد: بیش از ۳۲ میلیون مشترک در کل کشور از نعمت برق برخوردار هستند.