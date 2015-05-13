حمله به یمن همدستی عربستان با القاعده و داعش را اثبات کرد

خبرگزاری مهر، تجاوز آشکار عربستان سعودی به یمن که با همراهی چند کشور دیگر از روز ششم فروردین ماه سال جاری آغاز شد، همچنان ادامه دارد. جنایات ائتلاف عربی-غربی به سرکردگی عربستان با به جا گذاشتن صدها شهید و زخمی که اغلب از میان زنان و کودکان هستند همچنان در یمن ادامه دارد و این در حالی است که کشتار مردم مستضعف یمن در سایه سکوت مجامع جهانی و داعیان حقوق بشر صورت می گیرد.

در همین رابطه «حسام رمیمه» عضو انصارالله یمن فعال انسانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تجاوز عربستان به یمن گفت: رژیم آل سعود در تلاش است تا بر یمن و کل منطقه تسلط پیدا کند اما این مسئله امری کاملا غیر ممکن است. وی افزود: این جنگ سرنوشت آینده منطقه را رقم خواهد زد.

این عضو انصارالله یمن تصریح کرد: عربستان تلاش می کند تا از رهگذر تسلط بر یمن بر سایر مناطق در خاورمیانه از جمله سوریه و عراق سیطره پیدا کند که این امر در نهایت به ناکامی و شکست عربستان در تحقق اهدافش منجر خواهد شد.

رمیمه یادآور شد: هرگونه تغییر و تحولی در یمن به اعتبار اینکه این کشور دارای موقعیت استراتژک است و بر تنگه باب المندب تسلط دارد تاثیر فزاینده ای بر اوضاع منطقه می گذارد.

وی در پاسخ به سؤالی درخصوص دلیل موافقت عربستان با آتش بس موقت در یمن گفت: درخواست آتش بس عربستان به این دلیل است که در حال حاضر درگیریهایی میان قبایل یمن و رژیم آل سعود در مرزهای مشترک درجریان است و این قبایل در مقابل تجاوزات رژیم آل سعود دست بسته نخواهند ماند و در کنار انصارالله با تجاوزات رژیم آل سعود مقابله می کنند.

رمیمه همچنین تاکید کرد که این جنگ دست آل سعود را در ارتباط با گروهکهای تروریستی از جمله القاعده و داعش بر ملا کرد و نشان داد که آل سعود ارتباط تنگاتنگی با جریانهای تروریستی دارند.

گفتگو:فاطمه درخشان