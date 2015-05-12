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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۴:۲۵

پس از یک ساعت گفتگو؛

نشست صبح معاونان با اشمید پایان یافت/ ادامه مذاکرات ساعت ۱۶:۳۰

نشست صبح معاونان با اشمید پایان یافت/ ادامه مذاکرات ساعت ۱۶:۳۰

مذاکرات معاونان ایران و هلگا اشمید در وین پس از یک ساعت به پایان رسید و ادامه مذاکرات ساعت ۱۶:۳۰ به وقت تهران خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست صبح سید عباس عراقچی  و مجید تخت روانچی، معاونان وزیر امور خارجه کشورمان با هلگا اشمید، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در وین پس از یک ساعت به پایان رسید.  

در این دیدار معاونان وزیر امور خارجه کشورمان با نماینده ۱+۵ درباره ادامه کار و برنامه ریزی های لازم گفتگو کردند.  

قرار است از ساعت ۱۱:۴۵ دقیقه به وقت محلی ( ۱۴:۱۵ به وقت تهران) مذاکرات در سطح کارشناسان آغاز شود.

معاونان وزیر امور خارجه کشورمان و هلگا اشمید گفتگوهای خود برای نگارش متن را ساعت ۱۴ به وقت وین (۱۶:۳۰ به وقت تهران)  ادامه خواهند داد.

کد مطلب 2579141

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