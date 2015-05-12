قراردادهای برد - برد در فولاد نوین با بازیکنان بسته می شود

علیرضا اژدری زاده در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: رعایت اخلاقیات در این تیم به هیچ عنوان فدای مسائل دیگر نشده است. خوشبختانه کسب ۴۵ امتیاز از سوی تیم فولاد نوین خوزستان بدون حتی یک اشتباه داوری انجام شده است.

اژدری زاده افزود: این تیم توانسته با ارائه مدل جدیدی از قراداد در فوتبال به نتایج چشمگیری دست یابد. این مدل در این زمان مورد توجه بسیاری از تیم های لیگ برتری قرار گرفته است.

سرمربی تیم فوتبال فولاد نوین خوزستان با اشاره به عدم تخصیص مبلغ کلی قراداد به بازیکنان در این مدل جدید اظهار کرد: تنها یک سوم مبلغ قراداد در ابتدا به بازیکنان تعلق می گیرد و مابقی مبلغ را پس از کسب موفقیت تیم داده می شود.

وی تصریح کرد: در این مدل تنها در صورتی که تیم سود کند بازیکنان هم سود خواهند کرد. در اصل نوعی رابطه برد برد و یا باخت باخت بین باشگاه و بازیکن ایجاد می شود.

اژدری زاده با اشاره به رضایتمندی بازیکنان تیم فولاد نوین از این قرارداد عنوان کرد: ما در این زمینه بازیکنی را مجبور به عقد قراداد نمی کنیم. بلکه به صورت کلی در ابتدا بازیکن را توجیه سپس قراداد را منعقد می کنیم.

سرمربی تیم فوتبال فولاد نوین خوزستان افزود: خوشبختانه همه بازیکنان این تیم از این نوع قرارداد راضی هستند.

وی گفت: تیم فولاد نوین در فصل قبل از لیگ دسته یک به دو صعود کرد و در این فصل نیز با اقتدار در جایگاه اول قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فولاد نوین خوزستان در ۲۳ بازی انجام داده در این فصل با ۱۳ برد توانسته ۴۵ امتیاز را کسب و در رتبه اول جدول لیگ دسته دو قرار بگیرد. این تیم در این فصل ۲۷ گل زده، ۱۹ گل خورده و چهار باخت را در کارنامه خود به ثبت رسانده است.