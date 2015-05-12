دولت بدنبال تقویت بخش کشاورزی با افزایش قیمت خرید تضمینی است

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی سه شنبه در جمع خبرنگاران به مصوبه اخیر هیات دولت در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی سال ۹۴-۹۳ اشاره و تصریح کرد: ارقام مصوب نشان از افزایش متوسط ۲۰ درصدی قیمت های خرید نسبت به سال زراعی گذشته است بطوریکه بیشترین افزایش در بین محصولات زراعی مربوط به سیب زمینی طرح استمرار با ۷۶ درصد رشد و کمترین میزان مربوط به انواع گندم و جو با ۱۰ درصد افزایش قیمت های سال قبل می شود.

وی با اشاره به افزایش بیش از صد درصدی متوسط قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی در عمر دو ساله دولت یازدهم اظهار داشت: این اقدام با هدف تشویق و تقویت بخش کشاورزی انجام شده و اخیراً نیز قیمت های خرید تضمینی جدید محصولات کشاورزی از سوی معاون اول رییس جمهور به وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای سال زراعی ۹۴–۹۳ ابلاغ شده است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور را مسوول تصمیمات اتخاذی در خصوص تعیین قیمت های تضمینی خرید با هماهنگی وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: میزان آفت سن گندم و جدول قیمت دانه‌های روغنی برحسب افت و رطوبت با هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و وزارت های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی تعیین و جدول خرید تضمینی محصولاتی چون گندم معمولی وگندم دوروم با تفاهم این سه مجموعه بر اساس محاسبه و پیشنهاد سازمان حمایت مصرف‌ کنندگان و تولید‌ کنندگان ابلاغ می‌شود.