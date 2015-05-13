تدوین برنامه راهبردی بیمه سلامت/راهکارهای شناسایی افراد فاقد بیمه

محمدباقر هوشنگی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: برنامه راهبردی سازمان بیمه سلامت بر اساس قوانین بالادستی، اساسنامه سازمان، سیاست‌های مقام معظم رهبری و همچنین قانون اساسی، سند چشم‌انداز و ماموریت‌هایی که در اساسنامه سازمان و قانون بیمه همگانی عنوان شده، تدوین و تهیه شده است.

وی گفت: تعیین تکلیف برنامه‌های سازمان مانند پوشش بیمه همگانی و بیمه‌های پایه، منابع بیمه‌ای، تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر، راه‌اندازی سیستم پاسخگویی به بیمه‌شدگان، بهبود پیش‌ساخت‌های آی تی در بخش نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، یکپارچه‌سازی اطلاعات و ... از جمله اهداف این برنامه است.

نایب رئیس هیئت مدیره سازمان بیمه سلامت تاکید کرد: به منظور یکپارچه‌سازی اطلاعات بیمه‌شدگان، داده‌های بیمه‌شدگان را از سازمان‌های بیمه‌گر و وزارت بهداشت دریافت و نسبت به یکپارچه‌سازی آنها اقدام خواهیم کرد.

هوشنگی به ۱۰ ماموریت اصلی در نظر گرفته شده در این برنامه راهبردی اشاره کرد و اظهار داشت: توسعه دانش بیمه سلامت، استقرار نظام جامع مدیریت اطلاعات سازمان، پوشش همگانی بیمه پایه برای آحاد ایرانیان و راهکارهای شناسایی افراد فاقد بیمه در هر استان، خرید راهبردی خدمات بیمه پایه سلامت،بهبود مستمر کیفیت و مهندسی مجدد قراردادهای ستادی و استانی، بهبود تعامل و همکاری با سیاستگذاران و تامین‌کنندگان خدمات سلامت، پیاده‌سازی نظام ارزیابی عملکرد سازمانی و رتبه‌بندی استان‌ها، توسعه و بهبود قابلیت‌ها، توانمندسازی بیمه‌شدگان و افزایش منابع مالی پایدار و مرتبط با حق بیمه شدگان سرفصلهای مهم برنامه‌های راهبردی سازمان بیمه سلامت بوده که برای هر یک از آنها زیرمجموعه و راهکار اجرایی در نظر گرفته شده است.

به گفته وی، تمامی موارد ذکر شده برای این است که به دسترسی عادلانه، سلامت محوری و حفاظت مالی بیمه‌شدگان دست پیدا کنیم.

نایب رئیس هیات مدیره سازمان بیمه سلامت اظهار داشت:این برنامه راهبردی پنج ساله تدوین شده و با حمایت مدیرعامل، مدیران اجرایی و همکاری هیات مدیره در حال تدوین نهایی است.