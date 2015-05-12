احیای شورای حقوقی کمک به رفع ابهام‌ میان تأمین اجتماعی و دستگاهها

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرحمن تاج‌الدین ضمن تشکر از مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی به سبب اهدای لوح تقدیر، گفت: کاهش پرونده‌‌های مطرح شده در دیوان عدالت اداری و ایجاد تعامل مضاعف با مجلس شورای اسلامی و نمایندگان محترم مجلس سبب‌ اهدای این تقدیرنامه به معاونت امور حقوقی سازمان بوده است.

وی ادامه داد: این رویه را باید برآیند و نتیجه همکاری و هماهنگی همه همکاران، هم در حوزه معاونت حقوقی و هم مدیران ارشد سازمان در ستاد مرکزی دانست. مدیران اجرایی در سراسر کشور در طول این مدت همکاری‌‌های گسترده‌ای را با معاونت حقوقی و امور مجلس داشتند که حاصل آن ایجاد یک فضای همکاری خوب و سالم با نمایندگان محترم مجلس بود.

تاج‌الدین افزود: احیای شورای حقوقی سازمان هم یکی از کمک‌‌های مؤثر در راستای رفع ابهام‌‌ها میان تأمین‌اجتماعی و سایر نهاد‌های اجرایی کشور به شمار می‌رود. البته نقش مدیر عامل سازمان و معاونان ایشان در کمیسیون‌‌های تخصصی مجلس را نباید نادیده گرفت.

وی در پایان گفت: باید گفت، سازمان تأمین‌اجتماعی در گذشته منفعل بود و با تلاش دوستان ما و ایجاد تعامل با نمایندگان مجلس به فعالیتی قابل قبول رسیده است.

گفتنی است به همین مناسبت در همایش سراسری مدیران سازمان که به منظور تبادل بودجه و تبیین برنامه های سال ۹۴ برگزار شده بود، مدیرعامل سازمان با اهدای لوح تقدیر از اقدامات عبدالرحمن تاج‌الدین، معاون حقوقی و امور مجلس و دکتر عمران نعیمی، مدیرکل امور حقوقی و دعاوی تقدیر کرد.