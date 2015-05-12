به گزارش خبرنگار مهر، زهرا نوپرست ظهر امروز در آئین اختتامیه سومین جشنواره منطقه‌ای تئاتر معلولین آفتاب که به همت اداره کل بهزیستی استان اصفهان در محل تالار کوثر اصفهان برگزار شد با اشاره به اینکه آخرین جشنواره تئاتر منطقه‌ای کشور در سال ۹۳ در اصفهان برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر تعداد گروه‌های هنری کشور در بین معلولین و به ویژه در تئاتر روبه افزایش است و این امر بیانگر توجه بیشتر مسئولین به این عرصه است.

وی ارتقای سطح کیفی فعالیت‌های هنری صورت گرفته در بین معلولان را یکی از برنامه‌های سازمان بهزیستی در سال ۹۴ عنوان کرد و بیان داشت: از این رو آموزش فراگیر تخصصی تئاتر در استان‌های مختلف در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

مدیرکل دفتر توانبخشی روزانه و توانپزشکی سازمان بهزیستی برگزاری جشنواره «تدبیر قلم» در سال جاری را نیز از برنامه‌های در دستور کار سازمان بهزیستی اعلام کرد و گفت: این جشنواره در راستای تقویت نمایش نامه نویسی و مستندات در شهرکرد برگزار خواهد کرد.

وی همچنین تجلیل از راه نیافتگان به جشنواره منطقه‌ای آفتاب را نیز در راستای تشویق هنرمندان امری ضروری دانست.