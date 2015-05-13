خسرو شهراز بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که این روزها در نمایش «خانه کاغذی» به ایفای نقش می پردازد درباره اعتماد کردن به کارگردان های جوان و همکاری با آنها به خبرنگار مهر گفت: من ذاتا جوان ها را دوست دارم و ارتباط تنگاتنگی با آنها و به ویژه افرادی که درک خوبی از هنر تئاتر دارند، برقرار می کنم. خوشبختانه این روزها این دانش و اطلاعات را در اکثر جوانان می بینم و خوشحال می شوم.

این بازیگر ادامه داد: البته به اعتقاد من همانطور که به آینده و جوانان اعتماد می کنیم باید از تجربیات قدیمی‌ترها هم استفاده کنیم. تلفیق انرژی و توانایی جوانان و تجربه و دانش پیشکسوتان می تواند در پیشبرد درست امور به ما کمک کند و به همین دلیل است که من از در کنار جوانان بودن احساس لذت می کنم.

بازیگر نمایش «اولیور توییست» اضافه کرد: بازی در نمایش «خانه کاغذی» را هم به صرف وجود مهدی برومند کارگردان جوان این اثر نمایشی پذیرفتم. البته سال ۸۹ نیز اجرایی از این نمایش را در جشنواره تئاتر فجر دیده بودم و آن را دوست داشتم البته با توجه به گذشت زمان و تغییر شرایط، برخی از مسائلی که در متن مطرح شده بود باید تغییر می کرد که این موارد طی صحبت هایی که با کارگردان داشتیم در اجرای جدید لحاظ شد. برای اجرای نمایش فرصت زیادی برای تمرین نداشتیم به همین جهت هرچه جلوتر می رویم اجرا پخته تر و جاافتاده تر می شود.

وی درباره مضمون این نمایش و تاثیری که جنگ بر رفتار و روابط خانواده ها می گذارد، عنوان کرد: اصولا جنگ مقوله خاصی است که دستاوردهای مثبت و منفی زیادی برای مردم دارد. متاسفانه دستاوردهای منفی جنگ بیشتر از همه گریبانگیر خانواده ها و عامه مردم می شود و در این نمایش نیز خانواده تحت تاثیر جنگ، آسیب پذیر شده اند و روز به روز تحلیل می روند. «خانه کاغذی» یک کمدی سیاه است که من نیز به عنوان بازیگر تلاش کردم در بازی ام گروتسکی را که در متن وجود دارد به درستی انتقال دهم.

شهراز درباره نقشی که در این نمایش ایفا می کند، توضیح داد: در نمایش «خانه کاغذی» در نقش پدر خانواده بازی می کنم. فردی که با وجود حضور در ارتش و اطلاع داشتن از اتفاقات نظامی باز هم از این موقعیت ضربه خورده و برایش سخت است که خودش را با موقعیت وفق دهد. او در آرزوی فرمانده شدن است و علی رغم همه تلاش هایی که می کند یک شغل پیش پاافتاده دارد و آشپز دون پایه ارتش است و به همین دلیل به فردی عقده ای تبدیل شده و این عقده در رفتار و کردارش هم پیداست.

بازیگر فیلم «ماهی و گربه» یادآور شد: اتفاق اصلی نمایش در سی‌امین سالگرد ازدواج زن و مرد داستان رخ می دهد که ابتدا با خوشحالی آنها همراه است اما زمانی که دو فرزند آنها شکست خورده و غمگین به خانه باز می گردند تاثیر اتفاقات بیرونی را بر زندگی آنها می بینیم. یکی از نکات مثبت متن این است که می بینیم در همه آثار، جنگ باعث از هم متلاشی شدن خانواده ها می شود اما در این نمایش جنگ با همه ویرانگری اش خانواده را دور هم جمع می کند.

وی درباره تعاملی که کارگردان و بازیگر در اجرای یک اثر باید داشته باشند و تاثیر خلاقیت بازیگر و نحوه هدایت کارگردان در اجرای موفق یک نمایش گفت: بدون اغراق هم تفکر و نحوه هدایت کارگردان و هم توانایی و تجربه بازیگر در اجرای یک اثر نمایشی لازم و ملزوم یکدیگر هستند اما در نهایت تصمیم گیرنده کارگردان است. در این نمایش نیز بازیگران آزادی کامل داشتند و با وجود زمان اندکی که تا اجرا در اختیار داشتیم، مهدی برومند تفکر اصلی هر صحنه از نمایش را به ما می گفت و بعد بازیگران با توجه به حرف های کارگردان اتودهای خودشان را می زدند تا به نتیجه نهایی دست یابیم. تلاش من به عنوان بازیگر این بود که پا به پای کارگردان پیش بروم و ساز خودم را در صحنه نزنم.

این بازیگر تئاتر درباره نقش های متفاوتی که در نمایش ها ایفا می کند، تصریح کرد: تلاشم این است در آثار مختلفی که بازی می کنم تماشاگری که من را می شناسد از حضور من در صحنه، یکنواختی بازی و چهره ام سیر نشود. حتی تلاش می کنم در نقش های مختلفی که بازی دارم به سختی شناسایی شوم. من به عنوان بازیگر در تئاتر نظم و ترتیب خاصی را در رفتار و گفتار و آمد و رفتم رعایت می کنم اما متاسفانه این روزها این مسائل جدی گرفته نمی شود و سر وقت حاضر شدن در تمرین ها برای برخی مهم نیست که همین امر مرا ناراحت می کند.

بازیگر سریال «شاهگوش» در پایان درباره فعالیت های دیگرش توضیح داد: همزمان با اجرای این نمایش مشغول تمرین برای اجرای نمایش «هملت» نوشته و کار حسین جمالی هستم که قرار بود ۱۵ خرداد در تالار سایه به صحنه برود اما به دلیل آماده نشدن این سالن، اجرا به ۲۱ تیرماه موکول شده است. این نمایش نیز به کارگردانی یک فرد جوان و مسلط به صحنه می رود که پشت تمام لحظه های کارش تفکری خاص وجود دارد.

نمایش «خانه کاغذی» به کارگردانی مهدی برومند و نوشته حمیدرضا نعیمی از ۱۴ اردیبهشت ماه ساعت ۲۰:۴۰ اجرای خود را در تماشاخانه باران آغاز کرده است.

خسرو شهراز، نسیم ادبی، نوشین تبریزی و محمدهادی عطایی بازیگران این اثر نمایشی هستند.