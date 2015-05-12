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۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۴، ۱۵:۱۶

تکواندو قهرمانی جهان - روسیه؛

فرزان عاشورزاده راهی مرحله یک چهارم نهایی شد

فرزان عاشورزاده راهی مرحله یک چهارم نهایی شد

اولین نماینده ایران در بیست و دومین دوره رقابتهای قهرمانی جهان با کسب سومین پیروزی متوالی راهی مرحله یک چهارم نهایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر ، این دوره از مسابقات صبح امروز در سالن تراکتور شهر چلیابینسک در روسیه آغاز شد که فرزان عاشورزاده در وزن دوم در سومین پیکار خود "کلومپونگ" از تایلند را ۱۱ بر يک شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه يافت.

 وی دور نخست استراحت داشت و سپس "الماز توكتومف" از قرقيزستان را در پايان راند دوم با نتيجه ۱۷ بر سه شکست داد. فرزان در دومين مبارزه خود ۱۴ بر ۶  "چستر پرالتا" از اكوادور را از پیش رو برداشت.

فرزان براي راهيابي به مرحله نيمه نهايي بايد با "كارلوس ناوارو" از مكزيك رقابت كند. در قسمت پائین جدول نماینده کره جنوبی با شکست برابر "لوکاس گژمان" آرژانتینی از دور مسابقات کنار رفت. 

این دوره از مسابقات به مدت ۷ روز و در ۸ وزن جهاني با حضور ۸۷۵ تكواندوكار از ۱۳۶ كشور به ميزباني روس‌ها برگزار می شود که تیم ملی کشورمان در بخش مردان در تمامی اوزان و در بخش زنان در ۵ وزن حضور پیدا کرده است

کد مطلب 2579224

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