به گزارش خبرگزاری مهر، زارعان، معاون سازمان انرژی اتمی ایران از بازدید معاون اول رییس جمهور و هیات همراه از سایت شهید رضایی‌نژاد (اردکان) در استان یزد خبر داد.

زارعان افزود: این سایت وظیفه تولید کیک زرد از سنگ معدن اورانیوم ساغند را برعهده دارد.

معاون سازمان انرژی اتمی همچنین با تاکید بر همت کارشناسان بی‌ادعا و گمنام صنعت هسته‌ای که با روحیه خودباوری و اعتماد بنفس همراه با مدیریت جهادی و با استفاده از ظرفیت‌ها و پتانسیل داخلی مراحل طراحی، ساخت و راه‌اندازی این کارخانه را با موفقیت به انجام رسانده‌اند، گفت: این کارخانه تولید کیک زرد از ابتدای سال 94 به بهره‌برداری صنعتی رسیده است.

لازم به ذکر است در این بازدید استاندار یزد، نمایندگان مجلس و جمعی از مسئولین استانی ایشان را همراهی می‌کردند.