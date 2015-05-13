۱۰ هکتار زمین برای احداث دانشگاه ملی نهاوند اختصاص یافت

امامعلی عبدالملکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: در اراضی روستای کوهانی ۵۹۰ هکتار زمین به منظور احداث، توسعه و گسترش فضاها و مراکز آموزش عالی نهاوند درنظر گرفته شده است که از این میزان ۱۰ هکتار برای احداث یکی از دانشکده های دانشگاه ملی نهاوند اختصاص یافته است.

عبدالملکی گفت: ردیف اعتبار احداث دانشگاه ملی نهاوند از منابع ملی است و تا کنون پنج میلیارد تومان برای آن مصوب شده و در سال ۹۲ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و در سال جاری نیز دو میلیارد و ۶۰۰میلیون تومان به آن اختصاص یافته است.

وی افزود: نقشه اجرایی احداث این دانشکده در دفتر طرح های عمرانی وزارت علوم در دست اجرا و قرار است از طرح های تیپی وزارت علوم یکی از دانشکده های دانشگاه ملی نهاوند با چهار هزار متر مربع زیر بنا ساخته شود.

فرماندار شهرستان نهاوند با اشاره به اینکه روند واگذاری زمین مورد نیاز احداث دانشگاه ملی نهاوند ۱۱ سال طول کشیده است، گفت: با توجه به اعلام سرانه آموزشی وزارت علوم در حال حاضر مشکل کمبود زمین وجود ندارد و در مدت زمان طولانی امکان گسترش دانشگاه ملی پیش بینی شده است.

امامعلی عبدالملکی بیان داشت: دانشگاه ملی نهاوند در حال حاضر با ۵۰۰ دانشجو و چهار رشته در حال فعالیت است و در صورت تصویب وزارت علوم در ماه مهر امسال دانشکده علوم با یک رشته به مجموعه رشته های این دانشگاه افزوده می شود.

عبدالملکی افزود: دانشکده ادبیات علوم انسانی با یک رشته، دانشکده فنی مهندسی با یک رشته و دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی با دو رشته از زیر مجموعه های دانشگاه ملی محسوب می شوند.