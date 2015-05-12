مازندران ۱۳ هزار موقوفه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اوقاف مازندران، حجت الاسلام ستار علیزاده با اشاره به اینکه حوزه علمیه و علما و روحانیت و رسانه ها باید بیش از پیش نسبت به ترویج فرهنگ وقف تلاش کنند، افزود: نقش علما و رسانه ها در ترویج وقف بسیار مهم بوده و همواره علما و رسانه ها مردم را به سمت وقف سوق داده اند.

حجت الاسلام علیزاده اظهار کرد: دردوران معاصر نیز امام خمینی (ره) در بحث وقف اهتمام زیادی داشتند و ایشان در بحث مخالفت با رژیم پهلوی برای لغو لایحه واگذاری اراضی وقفی به دولت و رژیم سخنرانی های کوبنده ای داشتند.

وی اذعان کرد: امامت جامعه اسلامی در دوره های مختلف، اهتمام ویژه ای نسبت به خیراندیشی، نیکوکاری، دستگیری از محرومین و نوع دوستی داشته است و وقف از جمله مسائلی است که ائمه اطهار (ع) حتی زمانی که در مصدر حکومت بر جامعه نبوده اند نیز بدان توجه و اهتمام داشته اند.

علیزاده افزود: با راه اندازی سامانه جامع وقف کلیه آمار و اطلاعات، درآمدها و هزینه های بقاع متبرکه و مراکز زیر مجموعه به راحتی و به روز در دسترس است.

وی با اشاره به اهمیت جلب اعتماد مردم نسبت به حفظ موقوفات اظهار کرد: با ایجاد سامانه جامع مالی در سازمان اوقاف تحت شبکه، سامانه تجدید اجارات و مسائل مالی موقوفات و بقاع متبرکه، امروز هیچگونه کوتاهی در ارائه آمار و اطلاعات مربوطه وجود ندارد.

حجت الاسلام علیزاده با اشاره به بالابردن اجاره موقوفات بر اساس قانون و نظر فقها خاطر نشان کرد: بحث دیگری که در دستور کارقرار گرفت موضوع بهره وری موقوفات بود که با برنامه ریزی و تغییر دستورالعمل ها، میزان سندهای اجاره ای ساماندهی دارای رشدی خوبی برخوردار شد.

در این نشست دراین جلسه امام جمعه بابلکنار از اقدامات شایسته و درخور توجه اداره کل و اوقاف شهرستان بابل در طی سالهای اخیر که کاملا محسوس است، تقدیر و حمایت ائمه جمعه را از این اقدامات اعلام کرد.