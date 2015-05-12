هیچ دانشجویی به دلایل سیاسی به کمیته انضباطی احضار نشد

دکتر رضا صراف در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آمار دانشجویانی که سال گذشته به کمیته انضباطی دانشگاه امیرکبیر فراخوانده شده اند، گفت: من از ۶ ماه دوم سال گذشته مسئولیت معاونت دانشجویی دانشگاه امیرکبیر را دارم و از آن زمان تا کنون یک نفر هم به خاطر تخلف سیاسی به کمیته انضباطی احضار نشده است.

وی ادامه داد: از نیمه دوم سال گذشته تا امروز حدود ۱۵ نفر به کمیته انضباطی احضار شده اند و برای آنها حکم صادر شده و دلیل آن هم تخلفات آموزشی و تقلب در امتحانات بوده است.

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: همه حکم های صادر شده با رویکرد توجیهی، نصیحت و تنبیه بوده و اخراجی صورت نگرفته است.

وی افزود: همه احکام در مقطع کارشناسی صادر شده و فقط یک مورد در مقطع کارشناسی ارشد بود که حل شد.