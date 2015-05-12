به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، ۱۷ سازمان حقوق بشری یمن امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای مشترک ادامه حملات جنگنده های آل سعود به مناطق مختلف یمن از جمله استان صعده را به شدت محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، در این بیانیه آمده است: وخامت اوضاع انسانی در یمن روز به روز بیشتر می شود، به همین دلیل ما خواستار برقراری هرچه سریعتر آتش بس در این کشور هستیم.

در این بیانیه همچنین تصریح شده است: جنگنده های سعودی به صورت کورکورانه مناطق مسکونی و زیرساخت های یمن را هدف قرار می دهند.

این سازمان های حقوق بشری همچنین تأکید کردند: هم اکنون میلیون ها یمنی بی دفاع و بی گناه از سوی سعودی ها تحت محاصره قرار دارند و به کمک های فوری غذایی و دارویی نیازمندند.

این تحولات در حالی است که «اسماعیل ولد شیخ احمد» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن ساعاتی پیش وارد صنعاء پایتخت این کشور شد.